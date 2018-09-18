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Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести

Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрестиЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию, согласно которой футболисты "красно-белых" Андрей Ещенко и Денис Глушаков были отстранены от тренировочного процесса команды. Напомним, Ещенко и Глушаков лайкнули видео актёра и болельщика клуба Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал главного тренера москвичей Массимо Карреру. Глушаков позже заявил, что не ставил лайка ролику.

- Столько дури вплелось в этой ситуации, что её ковшом не разгрести, - начал Червиченко. - Во-первых, абсолютно непонятно, почему люди страдают за высказанное своё мнение. Как любят говорить американцы: "Это свободная страна". За своё мнение человек страдать точно не должен. Во-вторых, я в социальных сетях не силён, примерно понимаю что это, и как мне кажется, лайк - это отнюдь не полное выражение поддержки текста. Может, лайкнувшим нравится сам актёр, или как он продекларировал этот стих. Почему все решили, что суть стихотворения только крамольная?!

В этой истории очень много аргументов можно привести в пользу игроков. Кроме того, нужно допускать, что люди на автомате что-то прочитали, более-менее им прочитанное показалось симпатичным, и они не задумываясь о последствиях поставили лайк. Футболистам вообще свойственно мало думать, тем более о последствиях. Мы были свидетелями многих таких поступков, например, история с шампанским в Монако.

А ответ клуба на действия игроков - вообще за гранью разумного. Мне кажется, на месте Карреры нужно было всё свести в шутку, как-то в ответ потроллить и поддеть лайкнувших об их спортивном состоянии или потенциала. Но точно не так, как поступили в "Спартаке". Это вообще за гранью, на мой взгляд.

- О посыле стихотворения Назарова:

Я лично с Каррерой не знаком, но по его интервью и общению складывается впечатление, что это приятный человек. Однако как тренер я давно ещё сказал, что он не тот кто нужен "Спартаку". После того, как в прошлом сезоне команда не выиграла Кубок России, который практически уже стоял на полке в спартаковском офисе, вот после этого его нужно было с благодарностью за чемпионство отправлять в отставку. А уж после вылета из ЛЧ от ПАОК и подавно. Но, видимо, какой-то волшебный ключик у него есть, позволяющий ему так долго оставаться в команде.

- О спортивной форме Глушакова и Ещенко:

Это совершенно другое дело. Если это отстранение - попытка оправдать приближающийся уход этих игроков, дабы избежать истерики, как это происходило ранее с другими ветеранами, это другое дело, это грамотный ход, хоть и всё равно топорно исполненный. Почему я и сказал, что на месте Карреры нужно было ответить шуткой об их форме, например... Потому что в таком случае тренер был бы абсолютно прав!

Если Ещенко ещё какую-то пользу команду приносит, то Глушаков в не самой лучшей форме находится, ему в принципе нужно идти в команду, которая играет на меньших скоростях, и у которой меньше амбиций. Но тут два вопроса: спорт спортом, а глупость глупостью. На мнение имеет право любой человек, и почему за мнение наказывают - мне не очень понятно.

Субординация? В конце концов, они же не написали: "Тренер полный м***к". Просто поставил какую-то галочку. А если этот лайк поставила жена или ребёнок?! Кто-то стоял над этим телефоном?! Я об этом и говорю: здесь так много "но", поэтому такая футбольная глыба как "Спартак" не должна доводить до споров в соц. сетях.

- Об опровержении лайка Глушакова:

Оправдываться, на мой взгляд, было глупо. Ну сделал и сделал. Я уверен, что Глушаков делал это без злого умысла, а просто на автоматизме. Как в современном мире люди делают: читают-читают - щёлкнут пальцем, и по новой. Ну точно негативного смысла в это игроки не вкладывали, поэтому раздутие этой истории... за гранью!
Теги: Червиченко Спартак Глушаков Ещенко
Сегодня, 16:03
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(5)
№5 Написал: dima0501 (Сегодня, 17:36) #
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online

все-верно
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:58) #
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  •  (3)

Червиченко в данном случае прав, раздули из мухи слона, накануне важнейших матчей. Ясно одно - этот скандал не способствует улучшению игры.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА

- Столько дури вплелось в этой ситуации

В Грузии марихуану легализовали, Ананистдзе привез из отпуска, ну и началось.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
То что слили этих футболистов многие, многие не против и даже за, но не такими нагло глупыми методами. Это позор управленцев на чувствах болельщиков, паскудно на душе после этого.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: ЦОДД Сибирь (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Молодцом сказал, как настоящий болельщик Спартака
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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