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Александр Мейтин: по итогам 7 туров РПЛ количество стюардов возросло примерно на 40%

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин подвёл итоги первых семи туров РПЛ.

"По итогам семи туров можно сказать, что безопасность обеспечивается стюардами и частными охранными предприятиями — их количество возросло примерно на 40%. Улучшилась статистика материального ущерба, на 27% снизилось применение пиротехники, на 6% снизилось количество нецензурных скандирований. Для болельщиков стадион стал домом, в котором они не хотят гадить.

К таким матчам, как ЦСКА — "Спартак", мы всегда готовимся. Это главное дерби. Мы проводим определённые мероприятия для подготовки. Постараемся сделать максимум возможного для обеспечения безопасности", - цитирует Мейтина РИА.
Теги: Мейтин
Сегодня, 16:07
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