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Михаил Ефремов: вот если "Спартак" проиграет все ближайшие матчи, Карреру можно снимать

Актер и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов высказался по ситуации вокруг футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, которые лайкнули публикацию с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Оба игрока сегодня неожиданно пропустили тренировку "Спартака" после того, как накануне поставили лайк в Инстаграме стихотворению Дмитрия Назарова.

"В данном случае пока я за Карреру. Думаю, решения о том же отстранении от тренировок принимает не один Каррера. Есть тренерский штаб, да и мы вообще иногда очень просто подходим ко всем этим делам. А там все сложнее.

Впереди сложный отрезок. Вот если все проиграем — тогда можно Карреру снимать. А пока я бы даже и вибрации такой не создавал", - цитирует Ефремова Sport24.
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 16:27
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(1)
№14 Написал: Илья Хропов (Сегодня, 17:34) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 17:18) #
  • -3
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Сколько же дерьма повылазило на эту ветку, сгиньте, нечистые, в своё болото, без вас разберутся


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:13) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
кафель,назар,ефрем. яркие представители болел народной команды scream

Каналья Миллер и все
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да гнать их, гнать. И вообще - всех гнать. Пора впадать в 15-летний период smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:07) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Действительно народная команда, все советчики, все всё знают, стратеги и кадровики, финансисты-физруки, диетологи-врачи, селекционеры- палачи, ....ДЕМОКРАТИЯ, плять!!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:04) #
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Каррера конечно не самый лучший тренер, но Глушаков, Комбаров и Ещенко уже не тянут.. Да и их взаимоотношения с тренерским штабом похоже не очень..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: Thriller (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
kuzz,
Толстого в зеркале увидишь, харя свиноухая. А насчёт ЛЧ завидуйте молча


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:00) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Этого алкоголика пора в дурку
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:43) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
У кого-то Лига чемпионов, а у хрюшек - манёвры. Да ещё перед ЛЕ

Толстый ты ведь все понимаешь, ваше участие - формальность главное копыта не протяните в этом сезоне, подкинут деньжат. Да и маневр с Головиным, старый еврейский способ держать лошадку на плаву.
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№5 Написал: Thriller (Сегодня, 16:37) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
У кого-то Лига чемпионов, а у хрюшек - манёвры. Да ещё перед ЛЕ


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: marlok Иваново (Сегодня, 16:37) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
в чемпионский год у Спартака было 3 поражения подряд, но мы все равно стали первыми. Хватит глумиться над Спартаком, врагов не надо, имея таких болел. не нравится Спартак болейте за Анжи с Енисеем и будет вам счастье.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:36) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
кафель,назар,ефрем. яркие представители болел народной команды scream
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№2 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 16:33) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
пошла волна smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:32) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
миша, ты хоть трезвый сегодня ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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