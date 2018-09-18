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"Зенит" потроллил "Спартак" в соцсетях (видео)

"Зенит" в твиттере опубликовал короткий видеоролик, в котором главный тренер команды Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой. Запись сопровождена хештегом #ТолькоХорошиеСтихи.

"А, тебе ещё мало по-русски,
И ты хочешь на всех языках
Знать, как кру?ты подъёмы и спуски
И почём у нас совесть и страх", — зачитал Семак.

Напомним, что футболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихах раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 16:44
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№25 Написал: Илья Хропов (Сегодня, 17:35) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№24 Написал: нетрал (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: нетрал
только одно админ конченый спартач....всюду заговор мерещится..

Верно. У кота есть и стихи на эту тему. Но не стану . Не стану. Меня же забанят в один момент.

валяй не бзди!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№23 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:33) #
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online

Цитата: нетрал
только одно админ конченый спартач....всюду заговор мерещится..

Верно. У кота есть и стихи на эту тему. Но не стану . Не стану. Меня же забанят в один момент.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№22 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Apant1,
Кому он там сдался?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№21 Написал: нетрал (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
я тоже так могу. только где торолпинг? например
...природой здесь нам суждено
в европу прорубить окно...
тоже самое!

Цитата: Blessing
Объясните необразованному, в чём фишка?

только одно админ конченый спартач....всюду заговор мерещится..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№20 Написал: Apant1 (Сегодня, 17:25) #
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online

Теперь и Семака в Спартак 2 сошлют
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:17) #
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online

так могло бы продолжаться бесконечно, когда вдруг откуда-то прилетевший сапог не объяснил коту в лоб ошибочность его позиции, отправив бедолагу на свидание с асфальтом.

Бесконечная карусель. Кот вздохнул и наконец-то спустился с дерева. Природа великолепна, его любили и он это знал. Почем .. Коту закрыли пасть-Все-таки кот это в гостях, ведите вас прилично!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№18 Написал: SVN (Сегодня, 17:13) #
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Про совесть в матче с Уфой и Оренбургом расскажи Семак,смешной))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Пивовед
тебе не продадут даже вчерашние объедки- мы их сдадим проводницам в их вагон-ресторан.

можешь стоять рядом и облизываться.

Вы то? Какой-то гражданин смотрел снизу вверх на огромного кота. 0-7


огромный кот сидел на дереве, и упорно не желал спускаться.
-Кискискис,- говорили люди.
-Мяу, -отвечал кот, и отрицательно мотал головой.
- Иди сюда,- сообщали люди.
-Меа,- говорил кот, и боялся.

ситуация заходила в тупик.

с одной стороны люди с угощением, с другой стороны дерева кот. большой и трусливый.

так могло бы продолжаться бесконечно, когда вдруг откуда-то прилетевший сапог не объяснил коту в лоб ошибочность его позиции, отправив бедолагу на свидание с асфальтом.

Цитата: robinzen
Цитата: Пивовед
тебе не продадут даже вчерашние объедки- мы их сдадим проводницам в их вагон-ресторан. Можешь стоять рядом и облизываться

Надпись на ресторане: "Только для бомжей! Свиньи - на заднем дворе". smile


в таком случае, этот вагон-ресторан для бомжей находится где-то в отстойнике, в районе свалки.

Цитата: Thriller
Ахматова постоянно про спартак стихи писала, как и Шекспир свои сонеты им же посвящал)


коням же посвящены бессмертные строки

Я люблю свою лошадку,
отобью ей почки всмятку,
вырву нахрен ейный хвостик
и переломаю кости.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:07) #
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online

Цитата: Thriller
Ахматова постоянно про спартак стихи писала, как и Шекспир свои сонеты им же посвящал)

Поэтесса не любила нигеров. Очень просто была влюблена в белый цвет сиреневых скверных скверов, сэр. Настолько прозрачно , что кот устал объяснять очевидное.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№15 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:05) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
тебе не продадут даже вчерашние объедки- мы их сдадим проводницам в их вагон-ресторан. Можешь стоять рядом и облизываться

Надпись на ресторане: "Только для бомжей! Свиньи - на заднем дворе". smile


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ну за Спартак...не чокаясь!
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№13 Написал: Thriller (Сегодня, 17:03) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ахматова постоянно про спартак стихи писала, как и Шекспир свои сонеты им же посвящал)


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:02) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Объясните необразованному, в чём фишка?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:00) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Пивовед
тебе не продадут даже вчерашние объедки- мы их сдадим проводницам в их вагон-ресторан.

можешь стоять рядом и облизываться.

Вы то? Какой-то гр*** гражданин смотрел снизу вверх на огромного кота. 0-7


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:56) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: VIOLATOR
Эти стихи точно не про Спартак.

Ну конечно. Кот заржал, а почем борщец?


тебе не продадут даже вчерашние объедки- мы их сдадим проводницам в их вагон-ресторан.

можешь стоять рядом и облизываться.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 16:55) #
  • -1
  •  (9)
online

а при чем тут Спартак, хоть слово сказано про этот клуб просто кое кому хочется что бы везде и всегда говорили про них. вот и все.
Хорошо что Сергей Богданович увлекается чтением и поэзией. широкий кругозор еще никому не мешал.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: VIOLATOR
Эти стихи точно не про Спартак.

Ну конечно. Кот заржал, а почем борщец?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Amirovich (Сегодня, 16:53) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
В конце сезона опять будут троллить всех своими отговорками "ЛЧ не нужна, ЛЕ крута, ЛЕ не нужна, РПЛ не нужна, тренер нужен, трансферов бы, судья казлы" и т.д.

ахахах почитай коменты своих ущербных крючкохвостых друзей =) а поймешь что это все про свиноферму =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:52) #
  • -12
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
уё6ища бакланные..
их единственный шанс заставить население вспомнить о них- это лазурно попиариться на Спартаке..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 16:52) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: shtnk19
При чём тут спартак? или как всегда напиши слово спартак, получи кучу просмотров

Дело в другом. Стало очевидно, что ваш клуб - тот еще гадюшник, где все плетут друг против друга интриги. Вряд ли все это способствует спортивным результатам smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 16:52) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Эти стихи точно не про Спартак.
Ну а то что Сергей любит стихи, для тренера, это не плохо relaxed
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
В конце сезона опять будут троллить всех своими отговорками "ЛЧ не нужна, ЛЕ крута, ЛЕ не нужна, РПЛ не нужна, тренер нужен, трансферов бы, судья казлы" и т.д.
Обычное дело от девочекбомжей


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (10)
online

И почём у нас совесть и страх", — зачитал Семак.
Аннушка разлила масло .Какой-то плешивый поскользнулся и попался.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 16:46) #
  • +8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
При чём тут спартак? или как всегда напиши слово спартак, получи кучу просмотров
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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