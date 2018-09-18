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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Зенит" потроллил "Спартак" в соцсетях (видео)
"Зенит" в твиттере опубликовал короткий видеоролик, в котором главный тренер команды Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой. Запись сопровождена хештегом #ТолькоХорошиеСтихи.
"А, тебе ещё мало по-русски,
И ты хочешь на всех языках
Знать, как кру?ты подъёмы и спуски
И почём у нас совесть и страх", — зачитал Семак.
Напомним, что футболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихах раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
"А, тебе ещё мало по-русски,
И ты хочешь на всех языках
Знать, как кру?ты подъёмы и спуски
И почём у нас совесть и страх", — зачитал Семак.
Напомним, что футболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихах раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
#ТолькоХорошиеСтихи pic.twitter.com/BhzU3iK7h6— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 18, 2018
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