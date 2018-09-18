"Зенит" потроллил "Спартак" в соцсетях (видео)

"Зенит" в твиттере опубликовал короткий видеоролик, в котором главный тренер команды Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой. Запись сопровождена хештегом #ТолькоХорошиеСтихи."А, тебе ещё мало по-русски,И ты хочешь на всех языкахЗнать, как кру?ты подъёмы и спускиИ почём у нас совесть и страх", — зачитал Семак.Напомним, что футболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихах раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.