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Денис Глушаков поставил еще один лайк про "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поставил лайк под одним из постов на официальной странице клуба в Инстаграме.

Глушаков оценил публикацию, где сообщается о том, что в общую группу команды вернулись Лоренсо Мельгарехо и Александр Самедов. Также в сообщении указано, что к полноценному восстановлению близок Джано Ананидзе, а Роман Еременко может дебютировать за "Спартак" 7 октября в матче с "Енисеем".

Денис Глушаков поставил еще один лайк про "Спартак"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:04
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№9 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Смотрящий
Я так понимаю, что теперь нам будут сообщать о каждом лайке Глушакова и Ещенко в соц сетях?

Кто то сидит и лайка Денискины отслеживает?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№8 Написал: Илья Хропов (Сегодня, 17:32) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: borlas (Сегодня, 17:30) #
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online

Цитата: guns111
Новости, которые мы заслуживаем


Зато у вас в соцсетях подписчиков больше. smile
Но кому вы интересны?
Даже попытка примазаться к хайпу на Спартаке, в виде чтения стихов Семаком, не спасает ситуации.
Интереса нет.
Нет интереса у народа к сегодняшней лиге чемпионов.
Толи дело спартаковские лайки. Вот что значит народная команда. smile
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вся жизнь теперь лайк а когда работать ДБЛ ть
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Я так понимаю, что теперь нам будут сообщать о каждом лайке Глушакова и Ещенко в соц сетях?

тцы правильно думаешь ....все заполонили ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Новости, которые мы заслуживаем


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Я так понимаю, что теперь нам будут сообщать о каждом лайке Глушакова и Ещенко в соц сетях?

Сейчас эти события в трэнде.) Кликать только так будут.)
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Динамо» М
теперь вряд-ли лайками откупится. пора вещички собирать.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю, что теперь нам будут сообщать о каждом лайке Глушакова и Ещенко в соц сетях?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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