Владислав Радимов - о скандале в "Спартаке": доминируй, унижай! Не останавливайтесь!

Ох Спартачи, ну молодцы же ?Маклаков, Назаров, Кафельников ...ждём Михаила Ефремова ... огонь , доминируй унижай ...не останавливайтесь !!! Огонь !!!!-))) — Владислав Радимов (@radimov02) September 18, 2018

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал скандал в "Спартаке" после лайков футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры."Ох, спартачи, ну молодцы же: Маклаков, Назаров, Кафельников ... ждём Михаила Ефремова ... огонь, доминируй, унижай ...не останавливайтесь !!! Огонь !!!!" - написал Радимов в Твиттере.