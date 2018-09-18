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Владислав Радимов - о скандале в "Спартаке": доминируй, унижай! Не останавливайтесь!

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал скандал в "Спартаке" после лайков футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

"Ох, спартачи, ну молодцы же: Маклаков, Назаров, Кафельников ... ждём Михаила Ефремова ... огонь, доминируй, унижай ...не останавливайтесь !!! Огонь !!!!" - написал Радимов в Твиттере.

Теги: Радимов Спартак Глушаков Ещенко Каррера
Сегодня, 18:00
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(8)
№19 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Ну как же без бомжей то... Везде свой тухлый нос всунут

тухлый это у вас свиней,в каждой бочке затычка,везде надо что нибудь да ляпнуть
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№18 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:54) #
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Ну как же без тебя то, вшивый баклан? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№17 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Ну как же без бомжей то... Везде свой тухлый нос всунут


Именно так! Везде свой нос суют, куда никакая собака свой х... не сунет.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
и тебе облом в вашем споре

Цитата: COPati4
Глушаков проиграл спор Радимову


вы окуели штоле ?
Срадимов выполз из помойки и вызвал Глушака на спор на поляну, чья команда в итоге окажется выше в таблице того сезона.
Глушак выиграл и терпеливо ждал зашварного зашкерившегося Срадимова, пока не пришлось напомнить забывчивому баклану.
Баклан сделал плохую мину при плохой игре и остался должен Глушакову.

второй спор пока в процессе, Глушак по системе еврокубков снова ведёт.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну как же без бомжей то... Везде свой тухлый нос всунут


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№14 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
stuck_out_tongue_winking_eye joy sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
.Радимов, создаем петицию за Глушакова!
"Руки прочь от Дениса, пока не отдаст ведро раков"
smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Ебланша булановская , работал бы лучше ,чем звиздеть..,на каком там месте зина 2?


а оно им надо ?
им насрать на свои клубы- им важны и интересны события в Спартаке.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Николаич, глушака послали, теперь и тебе облом в вашем споре, он теперь никто, свинячья ненависть хуже бабской мести, спасай другана капитана, ведь заклюют, сволочи человека. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 18:25) #
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online

Радимов,Радимов во что вы превратились,Горшкова слили вместе с Малафеевым,еще лезешь с унижениями к Спартаку!Какой прекрасный был футболист Радимов,и превратился непонятно во что после завершения карьеры,а болельщики Зенита еще пишут про Панова,во что у вас Радимов превратился!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное чтобы Радимов не останавливался и слил таки бомж-пездюков во втордив. Доказал свой тренерский гений. В конце концов, до 7 уже считать научился, бухать и гонять по Питеру отучился. Почти не даун уже


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№8 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Глушаков проиграл спор Радимову, и теперь должен расплатиться за свой проигрыш подрывом Спартака изнутри))) У Влада от радости, что после такого скандала у клуба-конкурента теперь могут быть проблемы внутри коллектива и соответственно с игрой - просто "башню снесло"! ))

а если по чесноку, то негоже такому известному человеку, как Радимов вести себя подобным образом. Не хорошо, и некрасиво это...
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Thriller (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
"Это цирк. Цирк", - написал Глушаков в сообщении корреспонденту РИА Новости в ответ на просьбу прояснить ситуацию с отстранением от тренировок и предстоящего матча Лиги Европы с венским "Рапидом". blush


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Радимов - баба базарная.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:14) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
не плачь Владик - у тебя еще одна ночь с супругой осталась smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 18:09) #
  • -6
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
резиновая зина - резиновый радимов...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:09) #
  • -6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как они нам завидуют.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 18:08) #
  • -7
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
радуйсте -неблагонодежные спартак один раз не забил со штрафного
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:07) #
  • -4
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
Ебланша булановская , работал бы лучше ,чем звиздеть..,на каком там месте зина 2?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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