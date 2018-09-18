Новости партнеров

Денис Глушаков о своем отстранении: это цирк

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отреагировал на появившуюся информацию об отстранении от тренировок.

"Это цирк. Цирк", – написал Глушаков в сообщении журналисту в ответ на просьбу прояснить ситуацию с отстранением от тренировок и предстоящего матча "Рапидом".

Сегодня стало известно, что 31-летний хавбек вместе с защитником Андреем Ещенко отстранен по решению главного тренера Массимо Карреры.

"Р-Спорт"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 18:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не печалься, Денис...грустный Клоун, он то-же Клоун...власть сменится, большинство повернется, был последним, вдруг станешь первым...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 19:03) #
  • +4
  •  (4)
online

Цирк Денис,когда ты вместо тренировок,лезешь во всякие споры,и экспертом на тв!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тогда почему если это цирк по твоему,такими вещами не занимаются ,Джикия,Зобнин,Ребров и другие русские игроки?Потому что они в это время думают о команде,а ты в это время,на спор идёшь с таким же клоуном Радимовым.Как продлил себе контракт,так и стал актёром вроде Назарова,а футболист в тебе закончился.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
тем не менее, завтра цирк уезжает на гастроли в Вену, а ты остаёшься..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 18:58) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Э-эх,трофейщик куев! Играл бы себе на здоровье за дрезину,да помалкивал.
И все было бы нормально,на старости(31)лет... cold_sweat
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.