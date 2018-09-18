Денис Глушаков о своем отстранении: это цирк

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отреагировал на появившуюся информацию об отстранении от тренировок."Это цирк. Цирк", – написал Глушаков в сообщении журналисту в ответ на просьбу прояснить ситуацию с отстранением от тренировок и предстоящего матча "Рапидом".Сегодня стало известно, что 31-летний хавбек вместе с защитником Андреем Ещенко отстранен по решению главного тренера Массимо Карреры.