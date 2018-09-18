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Леонид Трахтенберг: отстранение Ещенко и Глушакова? Не верьте слухам

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг высказался о появившейся ранее в СМИ информации, согласно которой полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основной командой.

"Не верьте им. Мы слухи не комментируем", - цитирует Трахтенберга "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Спартак Ещенко
Сегодня, 19:00
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(1)
№10 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 19:24) #
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online

с чего вдруг то не понимаю столько разговоров о увольнении Карерры? ну да не простой период у команды, но в основном это касается вылета из ЛЧ. в чемпионате все совсем не плохо. ну не увольнять же за один по настоящему плохой результат с Тереком. первые 7 туров спартак прошел хорошо
Карерра вытащил Спартак из 15 летнего болта и сделал чемпионом. неужели если уволить Итальянца, есть другой готовый тренер, кто сейчас придет и будет чемпионская игра..кажется что нет. так чего пороть горячку. и увольнять сильного тренера. до зимы, мне кажется, нет смысла делать спартаку резких движений.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: V.o.r.o.n
Очень оперативная и информативная пресс-служба у мясных smirk

Так ведь их принцип - сначала допустить утечку информации, а потом отрицать очевидные вещи. На все это время требуется. smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:16) #
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online

Директор мрачно смотрел на кота . -По связям с общественностью? -Конечно и есть тугомент. Позвольте?- кот взял из дрожащих лап автора бумагу- и разорвав плюнул в морду . Директор по общественности, не так чтобы удивился, просто вздохнул- эх кот. -Прекратите фамильярности!. Писатель держал кота, темнеет кот, скоро ночь.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Не верьте им. Мы слухи не комментируем", - цитирует Трахтенберга "Матч ТВ".
Будем надеяться,что эти слухи - правда.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Den Opolos
Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе.


Вообще -то, не Жека, а Лёнчик...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:02) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Так это даже лучше, если не отстранили.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Очень оперативная и информативная пресс-служба у мясных smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Thriller (Сегодня, 19:01) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не виноватая я, он сам пришёл © joy


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:59) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
joy joy

Вот это реально дом-2 футбольный, посмеялся вволю, а номера цирковые всё не заканчиваются.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:59) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
плохая мина при плохой игре
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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