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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (27)
Александр Мостовой: Назаров? Любой болельщик имеет право на своё мнение
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал пост в Инстаграме известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, раскритиковав главного тренера команды Массимо Карреру.
"Он имеет право высказываться, ничего в этом такого не вижу. Ну высказался и высказался, любой болельщик имеет на это право. К такой ситуации нужно спокойно относится. Если говорить о "Спартаке", то клуб идет на втором-третьем местах, начинается групповой этап... Все еще впереди. Ничего плохого тут не вижу. Глушаков и Ещенко лайкнули пост Назарова? И тут я ничего не вижу, спокойно отношусь. Надо всем так. Ну лайкнул или не лайкнул... Сейчас все живут этими лайками, в интернете больше, чем в реальной жизни. Поэтому у нас и происходит непонятно что. Нужно меньше внимания обращать", - цитирует Мостового "Спорт-Экспресс".
"Он имеет право высказываться, ничего в этом такого не вижу. Ну высказался и высказался, любой болельщик имеет на это право. К такой ситуации нужно спокойно относится. Если говорить о "Спартаке", то клуб идет на втором-третьем местах, начинается групповой этап... Все еще впереди. Ничего плохого тут не вижу. Глушаков и Ещенко лайкнули пост Назарова? И тут я ничего не вижу, спокойно отношусь. Надо всем так. Ну лайкнул или не лайкнул... Сейчас все живут этими лайками, в интернете больше, чем в реальной жизни. Поэтому у нас и происходит непонятно что. Нужно меньше внимания обращать", - цитирует Мостового "Спорт-Экспресс".
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