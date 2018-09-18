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Александр Мостовой: Назаров? Любой болельщик имеет право на своё мнение

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал пост в Инстаграме известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, раскритиковав главного тренера команды Массимо Карреру.

"Он имеет право высказываться, ничего в этом такого не вижу. Ну высказался и высказался, любой болельщик имеет на это право. К такой ситуации нужно спокойно относится. Если говорить о "Спартаке", то клуб идет на втором-третьем местах, начинается групповой этап... Все еще впереди. Ничего плохого тут не вижу. Глушаков и Ещенко лайкнули пост Назарова? И тут я ничего не вижу, спокойно отношусь. Надо всем так. Ну лайкнул или не лайкнул... Сейчас все живут этими лайками, в интернете больше, чем в реальной жизни. Поэтому у нас и происходит непонятно что. Нужно меньше внимания обращать", - цитирует Мостового "Спорт-Экспресс".
Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 19:07
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