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Алексей Спиридонов: если старички в "Спартаке" не тянут, надо молодежи доверять

Волейболист казанского "Зенита", болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов прокомментировал пост в Инстаграме известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, раскритиковав главного тренера команды Массимо Карреру.

@Каждый имеет право на свое мнение. Человек, болеющий всю жизнь за красно-белых, считает так. Кто-то считает по-другому. Все мы люди. Кому-то нравится тепло, кому-то - холод. Он считает нужным так сказать, значит - это его право. Я думаю, что Каррера в какой-то частности виноват, в какой-то - нет. То, что команда показывает такую игру... И Каррера в чем-то виноват, и игроки. Они в плохой форме, в этом и их вина, и тренерского штаба, который не подвел их в нужной форме. Если у Глушакова по 60 процентов брака в каждой игре, то зачем он нам нужен? Нужны ли изменения в клубе? Карреру нужно было менять в середине прошлого сезона, он шел по накатанной. Я давно говорил, что нам нужно пару игроков. Но с этим лимитом... Каррере нужно подтягивать молодежь. Если игроки живут прошлыми заслугами, на мой взгляд, и не показывают тот уровень, который нужен сегодня для завоевания медалей чемпионата России, то надо искать своих, молодых подтягивать. Зачем на отработанном материале выезжать. Другого варианта развития событий не вижу. Если старички не тянут, надо молодежи доверять", - цитирует Спиридонова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 20:02
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№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Болельщик Мяса, не простой, сам Мастер своего дела, взял и просто плюнул в историю, в душу, в тех, кто чего-то там в спартаковском добивался...это не Назаров, даже не Кафельников....это...ну мясные, сами...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 20:13) #
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Спартак -самый титулованный клуб страны и что бы добиваться успехов нужно иметь хороший состав при чем всегдаа смена поколений опустит клуб в борьбу с3-7 место не выше -это вам не ЦСКА так что этого не будет -побоятся хотя за последние лет 10 и с составом 1 чемпионство stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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