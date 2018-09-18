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Александр Мейтин: такая низкая посещаемость матчей в Казани – нонсенс, РПЛ это тревожит

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин высказался насчёт низкой посещаемости домашних матчей казанского "Рубина".

"Такая посещаемость для Казани – просто нонсенс. Это нас тревожит, мы постоянно это обсуждаем. Думаем, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Клуб это тоже понимает и готов работать. Перенос матча из-за хоккея? Если у "Рубина" есть какие-то просьбы, то мы стараемся их удовлетворять, но ничего подобного мы от них не получали.

"Рубин" от игры к игре становится интереснее, думаю, это существенный фактор, который может повлиять на повышение посещаемости", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
Теги: Мейтин Рубин
Сегодня, 20:43
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№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 20:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
блеклая игра как причина,не?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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