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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Мейтин: такая низкая посещаемость матчей в Казани – нонсенс, РПЛ это тревожит
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин высказался насчёт низкой посещаемости домашних матчей казанского "Рубина".
"Такая посещаемость для Казани – просто нонсенс. Это нас тревожит, мы постоянно это обсуждаем. Думаем, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Клуб это тоже понимает и готов работать. Перенос матча из-за хоккея? Если у "Рубина" есть какие-то просьбы, то мы стараемся их удовлетворять, но ничего подобного мы от них не получали.
"Рубин" от игры к игре становится интереснее, думаю, это существенный фактор, который может повлиять на повышение посещаемости", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
"Такая посещаемость для Казани – просто нонсенс. Это нас тревожит, мы постоянно это обсуждаем. Думаем, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Клуб это тоже понимает и готов работать. Перенос матча из-за хоккея? Если у "Рубина" есть какие-то просьбы, то мы стараемся их удовлетворять, но ничего подобного мы от них не получали.
"Рубин" от игры к игре становится интереснее, думаю, это существенный фактор, который может повлиять на повышение посещаемости", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
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