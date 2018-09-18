Трабукки: я на курорте - после срыва трансфера Терри, мне нужно было отдохнуть

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о конфликте главного тренера "Спартака" Массимо Карреры со своими футболистами Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко."Друзья, я сейчас круто отдыхаю в Греции! Мне не до ваших московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо.Как все злые агенты, я в сентябре отдыхаю. После того как провалил лёгкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем", — написал Трабукки в твиттере.Напомним, Ещенко и Глушаков были отстранены от тренировок с основой.