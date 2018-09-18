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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Трабукки: я на курорте - после срыва трансфера Терри, мне нужно было отдохнуть
Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о конфликте главного тренера "Спартака" Массимо Карреры со своими футболистами Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко.
"Друзья, я сейчас круто отдыхаю в Греции! Мне не до ваших московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо.
Как все злые агенты, я в сентябре отдыхаю. После того как провалил лёгкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем", — написал Трабукки в твиттере.
Напомним, Ещенко и Глушаков были отстранены от тренировок с основой.
Твиттер Марко Трабукки
"Друзья, я сейчас круто отдыхаю в Греции! Мне не до ваших московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо.
Как все злые агенты, я в сентябре отдыхаю. После того как провалил лёгкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем", — написал Трабукки в твиттере.
Напомним, Ещенко и Глушаков были отстранены от тренировок с основой.
Твиттер Марко Трабукки
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