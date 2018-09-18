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Трабукки: я на курорте - после срыва трансфера Терри, мне нужно было отдохнуть

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о конфликте главного тренера "Спартака" Массимо Карреры со своими футболистами Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко.

"Друзья, я сейчас круто отдыхаю в Греции! Мне не до ваших московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо.

Как все злые агенты, я в сентябре отдыхаю. После того как провалил лёгкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем", — написал Трабукки в твиттере.

Напомним, Ещенко и Глушаков были отстранены от тренировок с основой.

Твиттер Марко Трабукки
Теги: Трабукки Спартак Терри Глушаков Каррера Ещенко
Сегодня, 21:36
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2
(1)
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наверное комиссию за переговоры всё равно получил, почему бы и не отдохнуть.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
И ему все покуй,от ведь командочка... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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