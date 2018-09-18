Московская команда выиграла клубный чемпионат Европы в формате "7х7"

В Барселоне состоялся клубный чемпионат Европы под эгидой FIF7 в формате "7х7".В мужской части соревнований выступали 12 команд из таких стран, как Испания, Италия, Франция, Мальта и Ирландия. От России право участвовать в чемпионате получил "Авангард" (Москва). Москвичи выиграли чемпионат и получили путёвку на клубный чемпионат мира, который пройдёт в декабре 2018 года в Бразилии.Лучшим голкипером был признан Евгений Костенко, тренером – Михаил Артамонов, а титул MVP достался Максиму Бунтову.