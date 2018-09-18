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Московская команда выиграла клубный чемпионат Европы в формате "7х7"

В Барселоне состоялся клубный чемпионат Европы под эгидой FIF7 в формате "7х7".

В мужской части соревнований выступали 12 команд из таких стран, как Испания, Италия, Франция, Мальта и Ирландия. От России право участвовать в чемпионате получил "Авангард" (Москва). Москвичи выиграли чемпионат и получили путёвку на клубный чемпионат мира, который пройдёт в декабре 2018 года в Бразилии.

Лучшим голкипером был признан Евгений Костенко, тренером – Михаил Артамонов, а титул MVP достался Максиму Бунтову.
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