Новости партнеров

"Люди, очнитесь!" - Владислав Радимов вступился за Дениса Глушакова

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов встал на защиту полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова после сегодняшнего скандала.

"Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет, а тут – машинальный "лайк". Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить... очнитесь!

Болелы еще повылезали со стихами и ракетками... Друг познается в беде... Боже, разум "Спартака" храни", – написал Радимов в твиттере.

Твиттер Радимова
Теги: Радимов Глушаков Спартак Каррера
Сегодня, 22:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(4)
№4 Написал: Ville СПб (Сегодня, 22:41) #
  • -2
  •  (2)
online

радимов то куда лезет? там семейная разборка ж


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:36) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Следи за своей помойкой, бездарный футболист без будущего, вперед тренировать тулу и сдохни от алкоголизма , ахахахахах какой же он лошара))


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:32) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Аршавина, тащившего Зенит на своём горбу, бомжи однажды не пожалели...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Sk (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да это по осени всех штырит)


--------------------
Баба Валя угарела угари и ты..
Регистрация: 12.10.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.