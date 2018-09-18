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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Люди, очнитесь!" - Владислав Радимов вступился за Дениса Глушакова
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов встал на защиту полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова после сегодняшнего скандала.
"Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет, а тут – машинальный "лайк". Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить... очнитесь!
Болелы еще повылезали со стихами и ракетками... Друг познается в беде... Боже, разум "Спартака" храни", – написал Радимов в твиттере.
Твиттер Радимова
"Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли – первое за 16 лет, а тут – машинальный "лайк". Я близко не спартаковец (Боже упаси), но так человека сносить... очнитесь!
Болелы еще повылезали со стихами и ракетками... Друг познается в беде... Боже, разум "Спартака" храни", – написал Радимов в твиттере.
Твиттер Радимова
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