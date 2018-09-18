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Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков за поддержку

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы.

Уругвайский футболист получил повреждение мягких тканей бедра в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (3:0).

"Всем привет! Прежде всего хотел бы поблагодарить всех за сообщения, присланные в последние дни. Я получил травму, и мне понадобится некоторое время на восстановление. Постараюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы вернуться в игровую форму как можно скорее. Всех обнимаю и большое спасибо за вашу поддержку и привязанность", — написал Эрнандес в твиттере.

Вчерашний медосмотр выявил, что Эрнандес пропустит примерно четыре недели из-за травмы.

Твиттер Абеля Эрнандеса
Теги: ЦСКА Эрнандес
Вчера, 22:51
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