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Брайан Идову: голы "Галатасарая" взялись из ниоткуда

Защитник "Локомотива" Брайан Идову прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" (0:3).

"Возможно, мы слишком много нервничали в начале матча. Голы "Галатасарая" взялись из ниоткуда.

На некоторое время нам удалось взять игру под свой контроль, но ненадолго", - цитирует Идову официальный сайт УЕФА.
Теги: Идову Галатасарай
Сегодня, 09:27
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№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:45) #
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Только по секрету - вся взялось из интенсивности игры - при том что сам Сарай голимая команда и нахватается еще до треска щщей, дефки даже на этом фоне были стоячие и отмороженные.

Такой у нас чемпионат - под роспись.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
С Запада....как раз по-крупному.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
№3 Написал: casabl (Сегодня, 10:13) #
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вдруг откуда не возьмись. появилось заи...сь


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
из ни откуда три гола не берутся!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 09:54) #
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А детей аист приносит! Хотя нет , в Африке занимаются сексом только с красивыми , а вот как появляются дети у некрасивых - ни кто понять не может
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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