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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось
Вратарь сборной России Владимир Габулов отметил, что контракт с "Брюгге" был расторгнут из-за недопонимания его агентов и клуба.
"Было недопонимание у агентов-посредников, не россиян, которые помогали мне заключать контракт, и руководства "Брюгге". У них какие-то свои отношения между собой, они не могли найти общий язык. Я уже давно попросил о расторжении, но оно затянулось до середины сентября. Когда просил? На самом деле, это было еще до чемпионата мира. А во время турнира мне было уже не до этого, как вы понимаете, и я на эту тему не отвлекался. Я стал заложником конфликта между агентами и клубом. Предложений как таковых не было, потому что меня никто не рассматривал как свободного агента. Думали, что я в "Брюгге", а я и мои представители активным поиском вариантов не занимались. Потому что было непонятно, как эта история в итоге закончится. Я хотел расторгнуть, агенты говорили, что расторгать не стоит.
Когда впервые в прессе появилась информация, что я могу расторгнуть контракт, большого количества предложений не было. Был интерес со стороны одной московской команды, велись разговоры, но там ждали, как завершится моя ситуация с "Брюгге". Потому что мне нужно было сначала расторгнуть контракт, чтобы перейти бесплатно. Устно, в переговорах я требовал, чтобы эта история закончилась как можно быстрее. В общем, получилось так, как получилось. Что ни делается, все к лучшему. Значит, обстоятельства складываются так, как должны сложиться", - цитирует Габулова "Спорт-Экспресс".
"Было недопонимание у агентов-посредников, не россиян, которые помогали мне заключать контракт, и руководства "Брюгге". У них какие-то свои отношения между собой, они не могли найти общий язык. Я уже давно попросил о расторжении, но оно затянулось до середины сентября. Когда просил? На самом деле, это было еще до чемпионата мира. А во время турнира мне было уже не до этого, как вы понимаете, и я на эту тему не отвлекался. Я стал заложником конфликта между агентами и клубом. Предложений как таковых не было, потому что меня никто не рассматривал как свободного агента. Думали, что я в "Брюгге", а я и мои представители активным поиском вариантов не занимались. Потому что было непонятно, как эта история в итоге закончится. Я хотел расторгнуть, агенты говорили, что расторгать не стоит.
Когда впервые в прессе появилась информация, что я могу расторгнуть контракт, большого количества предложений не было. Был интерес со стороны одной московской команды, велись разговоры, но там ждали, как завершится моя ситуация с "Брюгге". Потому что мне нужно было сначала расторгнуть контракт, чтобы перейти бесплатно. Устно, в переговорах я требовал, чтобы эта история закончилась как можно быстрее. В общем, получилось так, как получилось. Что ни делается, все к лучшему. Значит, обстоятельства складываются так, как должны сложиться", - цитирует Габулова "Спорт-Экспресс".
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