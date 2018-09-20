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Сергей Семак признал провал трансферной кампании "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал, что сине-бело-голубые не смогли эффективно проявить себя в минувшее трансферное окно.

"Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает игроков или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны.

У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

Напомним, питерцы в летнее трансферное окно не купили ни одного игрока. В сентября клуб заключил контракт с Клаудио Маркизио, который был свободным агентом.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 02:05
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 02:28) #
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привлекай молодежь,как другие тренеры!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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