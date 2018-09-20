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Никита Чернов: читал новости про "Спартак", но не думаю, что они обращают на это внимание

Защитник ЦСКА Никита Чернов в преддверии матча 8-го тура Премьер-Лиги со "Спартаком" прокомментировал информацию о конфликте между игроками и главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Ранее Денис Глушаков и Андрей Ещенко лайкнули в Инстаграме стихотворение актера Дмитрия Назарова, критикующего Карреру, и через день оба были отстранены от команды. Они не полетели со "Спартаком" на выездной матч Лиги Европы с "Рапидом".

"Читал новости, но не думаю, что они обращают на это внимание. То, что там происходит, — не наше дело. Оно подойдут в оптимальной форме. Победит тот, кто лучше", - цитирует Чернова Sport24.
Теги: Чернов ЦСКА Спартак
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