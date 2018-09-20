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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс
Жена капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала, что подала на развод.
- После инцидента в бане я подала на развод. Но Денис сделал это первее меня — он подал документы в Миллеровский суд в Ростовской области. Причём они сфабриковали это дело задним числом. Они хотят забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты.
- Денис как-то объяснил желание отобрать у вас дочек?
- Его позиция такова: он полностью обеспечивает детей, а так как я не работаю, детям якобы будет лучше с ним. Почему он требует с меня алименты, я не знаю.
- О какой сумме идёт речь?
- 80 тысяч рублей в месяц. Он указал, что дети якобы живут с ним в Миллерово по месту его прописки. Хотя дочки живут со мной, он работает в Москве.
- Зачем Глушакову надо было врать? Это же легко проверяется.
- В Миллерово его все знают, и тот же председатель суда помогал ему это всё делать. Я в свою очередь подала иск на развод и алименты в Никулинский суд Москвы. Также прошу, чтобы дети остались со мной.
Mash
- После инцидента в бане я подала на развод. Но Денис сделал это первее меня — он подал документы в Миллеровский суд в Ростовской области. Причём они сфабриковали это дело задним числом. Они хотят забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты.
- Денис как-то объяснил желание отобрать у вас дочек?
- Его позиция такова: он полностью обеспечивает детей, а так как я не работаю, детям якобы будет лучше с ним. Почему он требует с меня алименты, я не знаю.
- О какой сумме идёт речь?
- 80 тысяч рублей в месяц. Он указал, что дети якобы живут с ним в Миллерово по месту его прописки. Хотя дочки живут со мной, он работает в Москве.
- Зачем Глушакову надо было врать? Это же легко проверяется.
- В Миллерово его все знают, и тот же председатель суда помогал ему это всё делать. Я в свою очередь подала иск на развод и алименты в Никулинский суд Москвы. Также прошу, чтобы дети остались со мной.
Mash
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