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Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс

Жена капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала, что подала на развод.

- После инцидента в бане я подала на развод. Но Денис сделал это первее меня — он подал документы в Миллеровский суд в Ростовской области. Причём они сфабриковали это дело задним числом. Они хотят забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты.

- Денис как-то объяснил желание отобрать у вас дочек?

- Его позиция такова: он полностью обеспечивает детей, а так как я не работаю, детям якобы будет лучше с ним. Почему он требует с меня алименты, я не знаю.

- О какой сумме идёт речь?

- 80 тысяч рублей в месяц. Он указал, что дети якобы живут с ним в Миллерово по месту его прописки. Хотя дочки живут со мной, он работает в Москве.

- Зачем Глушакову надо было врать? Это же легко проверяется.

- В Миллерово его все знают, и тот же председатель суда помогал ему это всё делать. Я в свою очередь подала иск на развод и алименты в Никулинский суд Москвы. Также прошу, чтобы дети остались со мной.

Mash
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:13
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21
(6)
№21 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:28) #
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online

Riders1990,
Согласен,голова другим занята.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№20 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очередная иждивенка на шее у работающего мужчины.Дети нужны лишь как рычаг сосать бабло с человека и не работать.Есть для подобной категории дам одно меткое слово.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Победы спартак сегодня, сложности с составом и атмосфера не должны помешать им победить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№18 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дело ихнее и ничего здесь нового нет.Главное понятно почему у него игра не идет.Травить его точно не нужно


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№17 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ещё одна Йуля рвётся на Федеральный канал учить всех жить.Вообще каков негодяй А....
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№16 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:03) #
  • 0
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Ну это же не пусть говорят, а футбольный сайт
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№15 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:01) #
  • 0
  •  (0)

Сайт,похоже,пожелтел напрочь...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№14 Написал: Valar (Сегодня, 13:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем нам всё это знать ?


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№13 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 13:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
А что скажет старина рейнгольд? Как там честь ромбика и прочее? smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№12 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 13:51) #
  • 0
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: EMDM
Разбирайтесь вы уже сами там, не надо всё на публику выносить!

laughing Так в этом и весь смысл. Ну кто до этого знал жену Глушакова?. Ей просто не дают покоя лавры сожительницы Аршавина -=Барановской. Раньше она на всех передачах лила крокодильи слезы, давя на жалость эдакой незаслуженно брошенной, а сейчас своим мерзким прокуренным голосом поучает людей,покрикивая и внаглую наезжая на обывателей в передачах у Гордона,а сама дура дурой. Ну как эти пустышки не поймут,что на всех Гордонов не хватит. А об алиментах в 80 тысяч,которые якобы требует Глушаков - это вообще дичь. На кого только рассчитан такой бред?.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 13:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
с такими разборками спуртак явный чемпиён!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дааааааааааааа наглая баба кроме мохнатого сейфа у тебя за душой нечего нет.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Он еще работает в Москве? А когда он успевает в футбол играть? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№8 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 13:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
странно, а где же "мужики, нашел способ убрать живот..."


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (5)

Бабы в экстремальных ситуациях, несут всё подряд, слушать их нет ни какого смысла, повестись на бабьи слёзы может только ребёнок. Зачем здесь это постить, здесь футбольное издание, а не клуб слеза комсомолки
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: EMDM (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Разбирайтесь вы уже сами там, не надо всё на публику выносить!
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Чисто футбольная новость. Вместо мячей дети.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
раньше такого в Спартаке никогда не было....да бухали по черному бывало, но чтобы с женами и проститутками на весь мир...да еще капитан!!!
это неправильно...!!! это не Спартак!!!

P.S. вчера ЦСКА молодые ребята напомнили тот Спартак который раньше был....по игре по настрою...с уважением
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:21) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: Buiser812
Мляяяяя, ну новости с Mash на русфутбол заливать это уже совсем дичь....
И вообще эта санта-барбара для Пусть говорят, или шоу Малахова.


Согласен. Редакторы, зачем вы так низко опускаетесь? Ну уже 2 дня не про футбол , а про баню и проституток. Вы не уважаете болельщиков, хотя бы сами не позорьтесь rage

Сегодня три наших клуба играют в ЕК. Наверняка в сети есть куча прогнозов, предматчевой аналитики. Так нет же - давайте херачить про баню, нон- стоп((((((( Ну какой дятел все это сюда тащит?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 13:20) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Ливерпуль»
раньше такого в Спартаке никогда не было....да бухали по черному бывало, но чтобы с женами и проститутками на весь мир...да еще капитан!!!
это неправильно...!!! это не Спартак!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 13:17) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мляяяяя, ну новости с Mash на русфутбол заливать это уже совсем дичь....
И вообще эта санта-барбара для Пусть говорят, или шоу Малахова.


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
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