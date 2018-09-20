Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс

Жена капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала, что подала на развод.- После инцидента в бане я подала на развод. Но Денис сделал это первее меня — он подал документы в Миллеровский суд в Ростовской области. Причём они сфабриковали это дело задним числом. Они хотят забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты.- Его позиция такова: он полностью обеспечивает детей, а так как я не работаю, детям якобы будет лучше с ним. Почему он требует с меня алименты, я не знаю.- 80 тысяч рублей в месяц. Он указал, что дети якобы живут с ним в Миллерово по месту его прописки. Хотя дочки живут со мной, он работает в Москве.- В Миллерово его все знают, и тот же председатель суда помогал ему это всё делать. Я в свою очередь подала иск на развод и алименты в Никулинский суд Москвы. Также прошу, чтобы дети остались со мной.