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Бердыев: "Арсенал" обретает уверенность. Нас ждет интересный матч на выходных

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".

"По сравнению с первыми матчами "Арсенал" играет более уверенно. В последней игре достаточно хорошо сыграла в атаке, есть эмоциональный подъем. То есть команда обретает уверенность, для нас игра будет интересная и тяжелая.

Нам нужно играть лучше. Сейчас я все детали не могу рассказать, их очень много. Сейчас более или менее стабилизировали их функциональное состояние, мы имеем представление о том, кто в какой форме", — цитирует Бердыева пресс-служба "Рубина".

Матч "Арсенал" — "Рубин" состоится в Туле 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.
Теги: Бердыев Арсенал Тула Рубин
Сегодня, 14:22
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