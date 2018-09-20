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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бердыев: "Арсенал" обретает уверенность. Нас ждет интересный матч на выходных
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".
"По сравнению с первыми матчами "Арсенал" играет более уверенно. В последней игре достаточно хорошо сыграла в атаке, есть эмоциональный подъем. То есть команда обретает уверенность, для нас игра будет интересная и тяжелая.
Нам нужно играть лучше. Сейчас я все детали не могу рассказать, их очень много. Сейчас более или менее стабилизировали их функциональное состояние, мы имеем представление о том, кто в какой форме", — цитирует Бердыева пресс-служба "Рубина".
Матч "Арсенал" — "Рубин" состоится в Туле 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.
"По сравнению с первыми матчами "Арсенал" играет более уверенно. В последней игре достаточно хорошо сыграла в атаке, есть эмоциональный подъем. То есть команда обретает уверенность, для нас игра будет интересная и тяжелая.
Нам нужно играть лучше. Сейчас я все детали не могу рассказать, их очень много. Сейчас более или менее стабилизировали их функциональное состояние, мы имеем представление о том, кто в какой форме", — цитирует Бердыева пресс-служба "Рубина".
Матч "Арсенал" — "Рубин" состоится в Туле 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.
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