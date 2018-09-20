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Гендиректор ЦСКА рассказал, когда в РПЛ введут систему VAR

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сроках введения системы VAR в Российской Премьер-Лиге.

"Являюсь убежденным сторонником системы VAR. Конечно, требуется ещё очень много времени для того, чтобы она работала быстро и эффективно. Хотя система ужедоказала свою состоятельность.

Думаю, в РПЛ она появится уже со следующего сезона. Цена одной ошибки может стоить команде места в Лиге чемпионов. Дальше можно не продолжать, как влияют на экономику клуба поступления от турнира. Надо просто решить, что важнее — заплатить за оборудование, причём достаточно разумные средства, или потерять место в еврокубках", — сказал Бабаев.

Sport24
Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 14:33
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(3)
№4 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 15:30) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Aleksandr Aleksandr
Уберите этого сруля ЦСКА с глаз моих!

А что это ты так перевозбудился? Представил, чем может грозить VAR любимому клубу? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:12) #
  • +6
  •  (8)
online

Цитата: Aleksandr Aleksandr
Уберите этого сруля ЦСКА с глаз моих!


Зажмурься...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 15:07) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Уберите этого сруля ЦСКА с глаз моих!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 14:54) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
её заменит система VOR


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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