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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гендиректор ЦСКА рассказал, когда в РПЛ введут систему VAR
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сроках введения системы VAR в Российской Премьер-Лиге.
"Являюсь убежденным сторонником системы VAR. Конечно, требуется ещё очень много времени для того, чтобы она работала быстро и эффективно. Хотя система ужедоказала свою состоятельность.
Думаю, в РПЛ она появится уже со следующего сезона. Цена одной ошибки может стоить команде места в Лиге чемпионов. Дальше можно не продолжать, как влияют на экономику клуба поступления от турнира. Надо просто решить, что важнее — заплатить за оборудование, причём достаточно разумные средства, или потерять место в еврокубках", — сказал Бабаев.
Sport24
"Являюсь убежденным сторонником системы VAR. Конечно, требуется ещё очень много времени для того, чтобы она работала быстро и эффективно. Хотя система ужедоказала свою состоятельность.
Думаю, в РПЛ она появится уже со следующего сезона. Цена одной ошибки может стоить команде места в Лиге чемпионов. Дальше можно не продолжать, как влияют на экономику клуба поступления от турнира. Надо просто решить, что важнее — заплатить за оборудование, причём достаточно разумные средства, или потерять место в еврокубках", — сказал Бабаев.
Sport24
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