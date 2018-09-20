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Байрамян: матч с "Енисеем" был худшим в сезоне, больше такого не повторится

Защитник "Рубина" Хорен Байрамян перед матчем с "Арсеналом" рассказал, как команда готовится к игре в Туле.

"Мы готовимся к выезду в Тулу, а то что было с "Енисеем" уже в прошлом. Тренерский штаб все разобрал и показал. Хотя даже до разбора мы понимали, что провели худшую игру в сезоне. Такое бывает.

Все разбирали на видео и уверен, что в Туле такого не повторится и в будущем тоже", - цитирует игрока пресс-служба казанского клуба.
Теги: Енисей Рубин Арсенал Тула Байрамян
Сегодня, 15:32
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