Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:13
Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс (26)
Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс (26)
11:31
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
10:00
Скандалы, интриги, Лига Европы (3)
Скандалы, интриги, Лига Европы (3)
09:30
Юрий Семин: все только начинается! (2)
Юрий Семин: все только начинается! (2)
08:27
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
Байрамян: матч с "Енисеем" был худшим в сезоне, больше такого не повторится
Защитник "Рубина" Хорен Байрамян перед матчем с "Арсеналом" рассказал, как команда готовится к игре в Туле.
"Мы готовимся к выезду в Тулу, а то что было с "Енисеем" уже в прошлом. Тренерский штаб все разобрал и показал. Хотя даже до разбора мы понимали, что провели худшую игру в сезоне. Такое бывает.
Все разбирали на видео и уверен, что в Туле такого не повторится и в будущем тоже", - цитирует игрока пресс-служба казанского клуба.
"Мы готовимся к выезду в Тулу, а то что было с "Енисеем" уже в прошлом. Тренерский штаб все разобрал и показал. Хотя даже до разбора мы понимали, что провели худшую игру в сезоне. Такое бывает.
Все разбирали на видео и уверен, что в Туле такого не повторится и в будущем тоже", - цитирует игрока пресс-служба казанского клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.