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Федун: строительство храма в Тушино - мой священный долг перед Родиной

Председатель наблюдательного совета ООО "Стадион "Спартак" Леонид Федун прокомментировал освящение и поднятие купола и креста на основную оглавку часовни, построенной в Тушино.

"Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Родиной. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займёт достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы", — сказал Федун.

Пресс-служба "Спартака"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 15:56
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(1)
№17 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Barmaley,
миллиардер из словян -это нонсенс.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№16 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:37) #
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online

А храм какой религии он собрался строить и где его Родина? Россию родиной назвать западло было? Поверю в его слова. если выразит публичное соболезнование родным погибших в Сирии летчиков и гражданам России. А так харьковский алигарх неплохо пристроился в России.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 16:36) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какой концессии. Иудейской тогда понятно.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№14 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 16:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Ты серьезно? ))))))))


Абсолютно. Вот, смотри
http://tushino2018.ru/project/infra/

UPD
Кто-то минус влепил))
Всегда было интересно - это какая-то нелюбовь к Винни-Пуху?)
Ибо вряд ли ссылка в ответ на сообщение могла вызвать негатив..


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:32) #
  • +1
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online

Цитата: Animalize
Посмотри генплан застройки Города на реке в Тушино. Там 3 детских сада, столько же школ. Году к 20-21 будет шикарнейший район!


Ты серьезно? ))))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№12 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:28) #
  • -2
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online

Цитата: МАРТ
Цитата: diego milito 22
Больницу или школу с детским садом построить- бесполезно просить! Для попов и рабов божьих- всегда пожалуйста. Хотя, это деньги на ветер.

в садике такие же дети, как и ты? smirk

Цитата: Евгений Буров
видать грехи замаливать -сколько народной нефти утекло на покупку импортных кривоногих stuck_out_tongue_winking_eye

назови для покупки хоть одного "прямоногого"... smirk

допустим Ташаев и Зобнин -еще wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№11 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 16:28) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Больницу или школу с детским садом построить- бесполезно просить! Для попов и рабов божьих- всегда пожалуйста. Хотя, это деньги на ветер.


Посмотри генплан застройки Города на реке в Тушино. Там 3 детских сада, столько же школ. Году к 20-21 будет шикарнейший район!


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Федуну респект.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Больницу или школу с детским садом построить- бесполезно просить! Для попов и рабов божьих- всегда пожалуйста. Хотя, это деньги на ветер.

в садике такие же дети, как и ты? smirk

Цитата: Евгений Буров
видать грехи замаливать -сколько народной нефти утекло на покупку импортных кривоногих stuck_out_tongue_winking_eye

назови для покупки хоть одного "прямоногого"... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:24) #
  • -3
  •  (5)
online

видать грехи замаливать -сколько народной нефти утекло на покупку импортных кривоногих stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:18) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: manatee
бородач,
Кому как. Религия неплохая, но попов плодить уже надоело. Педофилия, Джипы, яхты, сколько можно.

ну и много ты, лично , наплодил? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 16:09) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Больницу или школу с детским садом построить- бесполезно просить! Для попов и рабов божьих- всегда пожалуйста. Хотя, это деньги на ветер.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:08) #
  • -2
  •  (2)

Кот бродил среди белоснежных памятников, какой-то старикан шел рядом. Свистели одиноко иволги. Да, кот, ты прав- потуши сигарету!.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 16:02) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
бородач,
Кому как. Религия неплохая, но попов плодить уже надоело. Педофилия, Джипы, яхты, сколько можно.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (3)
online

Да уж, пора и о душе задуматься...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:59) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
Вот это хорошее дело-- молодец Леонид ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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