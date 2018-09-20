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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Федун: строительство храма в Тушино - мой священный долг перед Родиной
Председатель наблюдательного совета ООО "Стадион "Спартак" Леонид Федун прокомментировал освящение и поднятие купола и креста на основную оглавку часовни, построенной в Тушино.
"Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Родиной. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займёт достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы", — сказал Федун.
Пресс-служба "Спартака"
"Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Родиной. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займёт достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы", — сказал Федун.
Пресс-служба "Спартака"
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