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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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РУСАДА и РФС подготовили методическое пособие по антидопингу
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и РФС совместно с Первым Московским государственным университетом имени И. М. Сеченова подготовили методическое пособие "Антидопинговое обеспечение в российском футболе".
"В книге освещены темы антидопингового обеспечения в футболе, основных понятий о допинге, приведены актуальные статистические данные, информация о тестировании, запрещенном списке субстанций и методов. Пособие позволит профессиональным спортсменам избежать ошибок, связанных с употреблением запрещенных субстанций и методов, а также с прохождением процедуры допинг-контроля", - сказано в сообщении.
"В книге освещены темы антидопингового обеспечения в футболе, основных понятий о допинге, приведены актуальные статистические данные, информация о тестировании, запрещенном списке субстанций и методов. Пособие позволит профессиональным спортсменам избежать ошибок, связанных с употреблением запрещенных субстанций и методов, а также с прохождением процедуры допинг-контроля", - сказано в сообщении.
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