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Денис Давыдов: Промес стал легендой "Спартака", заменить его теперь почти невозможно

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов считает, что красно-белым будет сложно найти замену нападающему Квинси Промесу, который перебрался в "Севилью".

"Конечно, его заменить теперь почти невозможно. Он стал легендой "Спартака". Но есть молодые ребята, которые получили большой шанс. Надеюсь, воспользуются им. Чем запомнился Промес? Замечательный шутник, игрок. Очень уверенный в себе человек. Хотя у иностранцев всегда больше доверия. Они могут потерять мяч – ничего страшного, еще потеря – ничего. У нас молодой футболист так не может, одна ошибка – и все, спасибо и до свидания", - цитирует Давыдова "Матч ТВ".
Теги: Давыдов Промес Спартак
Сегодня, 17:09
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№6 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 18:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
какой легендой??? laughing Легенды это например Игнашевич, Березуцкие для ЦСКА, Игорек тоже. Для Спартака это Титов например, но никак не Промес
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:39) #
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online

Какой-то шутник , ляпнул что кладбище талантов в Питере. Кот встретил шутника . Ну Бермундий Ваисеевичь, о чем речь?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: нико калуга (Сегодня, 18:28) #
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«Спартак»
Промес вначале играл,но последнее время нулевой.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
С Промесом свиньям повезло, бесспорно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 17:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Федуновский месси... smirk
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сбитый летчик, к сожалению


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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