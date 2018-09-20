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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Денис Давыдов: Промес стал легендой "Спартака", заменить его теперь почти невозможно
Нападающий "Спартака" Денис Давыдов считает, что красно-белым будет сложно найти замену нападающему Квинси Промесу, который перебрался в "Севилью".
"Конечно, его заменить теперь почти невозможно. Он стал легендой "Спартака". Но есть молодые ребята, которые получили большой шанс. Надеюсь, воспользуются им. Чем запомнился Промес? Замечательный шутник, игрок. Очень уверенный в себе человек. Хотя у иностранцев всегда больше доверия. Они могут потерять мяч – ничего страшного, еще потеря – ничего. У нас молодой футболист так не может, одна ошибка – и все, спасибо и до свидания", - цитирует Давыдова "Матч ТВ".
"Конечно, его заменить теперь почти невозможно. Он стал легендой "Спартака". Но есть молодые ребята, которые получили большой шанс. Надеюсь, воспользуются им. Чем запомнился Промес? Замечательный шутник, игрок. Очень уверенный в себе человек. Хотя у иностранцев всегда больше доверия. Они могут потерять мяч – ничего страшного, еще потеря – ничего. У нас молодой футболист так не может, одна ошибка – и все, спасибо и до свидания", - цитирует Давыдова "Матч ТВ".
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