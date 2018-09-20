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Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пользуется доверием на родине.

"Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со "Спартаком". А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот пазл.

Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаете Промеса – хорошего футболиста, забивного, – то ищите ему замену. Смешно. получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро – ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Каррера Спартак
Сегодня, 19:36
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№13 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
ГСО - наш ответ Рейнгольду! sunglasses
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:46) #
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Деда угрюмо посмотрел на ночь за окном. Вздохнув , нежно протер огнемет. Свиной визг ему не то чтобы доставлял, просто разнообразил. Совершенная лапа творческого чела нажала на кремниевый затвор. А искра зажгла пламя. Кот спросил, дедушку- А хватит ли огонька?- Отстань кот, сам. Синее пламя выжгло в свинарнике приличную по размеру дыру. Кот поморщился,но дед не дал ему и шанса. Сам, решал.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:38) #
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online

Ты про своего итальянца мало пистел, а, дед?! Вот, чудило!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: AlecseiSoc Сочи (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот же желочный бомжара, смрадом свалки из пасти так и несет.
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
У тебя иПромеса никуда не звали)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
готов послушать мнение шляпы пxxxxxса)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий очнулся. Было как то тревожно, не заболел ли...
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 19:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Геша, твои липкие руки не для кого не секрет.Человек , который просрал свою совесть за бабло, только в нашем государстве имеет право голоса. Геша соси у Единой России. Слава Дементьеву.Геша, отрасти клитор..
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смешно. получили за него деньги, а куда их дели?

Нифига себя, мэтр не знает, куда они денут деньги.
Сезон длинный, Геннадий Сергеевич, матчей много, соперник классный, судьи все одинаковые.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 19:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Гена,ну есть же у тебя Зенит...успокойся уже.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
№3 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:43) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
маразматик


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:42) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Смешно. получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро – ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда

получать деньги для того, что бы их сразу спустить?купить ради покупки - странная "логика"
а кто знает.может Роша ща стрельнет.и что скажет тогда?его ж вели.не день в день купили же.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России?

Старый маразматик.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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