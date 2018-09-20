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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:36
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (13)
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (13)
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Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пользуется доверием на родине.
"Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со "Спартаком". А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот пазл.
Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаете Промеса – хорошего футболиста, забивного, – то ищите ему замену. Смешно. получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро – ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".
"Спорт-Экспресс"
"Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со "Спартаком". А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот пазл.
Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаете Промеса – хорошего футболиста, забивного, – то ищите ему замену. Смешно. получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро – ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".
"Спорт-Экспресс"
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