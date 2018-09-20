Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пользуется доверием на родине."Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со "Спартаком". А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот пазл.Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаете Промеса – хорошего футболиста, забивного, – то ищите ему замену. Смешно. получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 миллионов евро – ну хоть за 15 миллионов кого-то бы взяли. Найдите вы форварда", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".