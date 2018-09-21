Денис Мацуев: будущее Карреры? Все решит дерби

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:13
Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал
Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал
01:45
Неоднозначная игра Смольникова и Ерохина, спасения Лунёва и мастер паса Маркизио: оценки игрокам «Зенита»
Неоднозначная игра Смольникова и Ерохина, спасения Лунёва и мастер паса Маркизио: оценки игрокам «Зенита»
00:15
"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы
"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы
Вчера, 23:57
"Милан" с минимальным счетом победил "Дюделанж"
"Милан" с минимальным счетом победил "Дюделанж"
Вчера, 23:53
"Зенит" упустил победу над "Копенгагеном" (27)
"Зенит" упустил победу над "Копенгагеном" (27)
Вчера, 23:31
"Спартак" забил с игры лишь в одном из десяти матчей сезона (2)
"Спартак" забил с игры лишь в одном из десяти матчей сезона (2)
Вчера, 23:27
Безыдейный "Спартак". Оценки красно-белых за матч в Вене (2)
Безыдейный "Спартак". Оценки красно-белых за матч в Вене (2)
Вчера, 22:53
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА... (1)
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА... (1)
Вчера, 22:43
Квинси Промес: отличный способ начать нашу европейскую миссию (3)
Квинси Промес: отличный способ начать нашу европейскую миссию (3)
Вчера, 22:32
Массимо Каррера рассказал, готов ли он к отставке (10)
Массимо Каррера рассказал, готов ли он к отставке (10)
Вчера, 22:29
Андрей Червиченко: сегодняшнюю структуру внутри "Спартака" нужно под корень менять (13)
Андрей Червиченко: сегодняшнюю структуру внутри "Спартака" нужно под корень менять (13)
Вчера, 22:21
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
Вчера, 21:56
Киевское "Динамо" на 95-й минуте упустило победу над "Астаной" (13)
Киевское "Динамо" на 95-й минуте упустило победу над "Астаной" (13)
Вчера, 21:54
"Челси" благодаря голу Виллиана выиграл у ПАОКа (2)
"Челси" благодаря голу Виллиана выиграл у ПАОКа (2)
Вчера, 21:48
"Краснодар" на выезде обыграл "Акхисар" (31)
"Краснодар" на выезде обыграл "Акхисар" (31)
Вчера, 21:46
"Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Рапиду" (142)
"Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Рапиду" (142)
Вчера, 21:38
Роман Павлюченко: красно-белые сегодня совсем плохие (5)
Роман Павлюченко: красно-белые сегодня совсем плохие (5)
Вчера, 21:21
Ахмед Муса сделал хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии (4)
Ахмед Муса сделал хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии (4)
Вчера, 21:06
Маркизио остался в запасе "Зенита" на матч против "Копенгагена" (5)
Маркизио остался в запасе "Зенита" на матч против "Копенгагена" (5)
Вчера, 21:01
Отец Обамеянга стал тренером сборной Габона
Отец Обамеянга стал тренером сборной Габона
Вчера, 20:23
Эмре Джан: я не хотел оскорбить женщин (1)
Эмре Джан: я не хотел оскорбить женщин (1)
Вчера, 20:10
Анна Чакветадзе: жены наших футболистов – это отдельная каста (9)
Анна Чакветадзе: жены наших футболистов – это отдельная каста (9)
Вчера, 19:45
Хедира пропустит около трех недель из-за травмы
Хедира пропустит около трех недель из-за травмы
Вчера, 19:36
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (19)
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (19)
Вчера, 19:22
Игорь Ледяхов назначен главным тренером "Балтики"
Игорь Ледяхов назначен главным тренером "Балтики"
Вчера, 19:09
Валерий Кечинов: нам остаётся только довериться Каррере (3)
Валерий Кечинов: нам остаётся только довериться Каррере (3)
Вчера, 18:52
"Акхисара" - "Краснодар": стартовые составы команд (2)
"Акхисара" - "Краснодар": стартовые составы команд (2)
Вчера, 18:20
Полузащитник ЦСКА Влашич попал в команду недели Лиги чемпионов (12)
Полузащитник ЦСКА Влашич попал в команду недели Лиги чемпионов (12)
Вчера, 18:03
ЦСКА продал 27 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов (7)
ЦСКА продал 27 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов (7)
Денис Мацуев: будущее Карреры? Все решит дерби
Всемирно известный пианист, болельщик "Спартака" Денис Мацуев – о поражении красно-белых от "Рапида" в Вене (0:2) в матче 1-го тура Лиги Европы.
– Раскачали лодку "Спартака" все-таки?
– Обидно: 20-25 лет назад обсуждали футбол, сейчас говорим о совершенно другом. Все это наносное всплывает из-за того, что не идет игра. Все привыкли, что "Спартак" постоянно должен кому-то. Ключевое слово "должен". Так уж повелось, ничего не поделаешь. Когда нет игры, всегда всплывает какая-то пыль, мишура и шелуха. Это ни к чему хорошему не приводит. Сегодня был, мягко говоря, не самый триумфальный футбол. Да и уступили не какой-то легендарной команде, что вдвойне обидно. Понятно, что сейчас ключевой период и для Карреры, и для многих футболистов. Все решит дерби.
– Решит судьбу тренера – или команды?
– И Массимо, и этого состава. Многие игроки сейчас близки к своей лебединой песне. Безусловно, зреют перемены какие-то.
– Как отнеслись к посту актера Назарова в Инстаграме с критикой Карреры?
– Не понимаю, почему все набросились на Назарова, которого уважаю, после его талантливого опуса. Он всегда выступает с иронией, с долей шутки. И выходит очень симпатично. Человек имеет право на свое мнение. Он болельщик, а болельщик может критиковать любого игрока или тренера. Другое не могу понять – почему все обсуждают лайки футболистов под записью актера? Это печально.
Если бы была игра и результаты, никто о соцсетях и не вспомнил. Время такое. Сейчас все в лайках исчисляется. Я человек, который веду активную социальную жизнь, общаюсь с моими зрителями, мне это очень нравится. Приятно, что ставят лайки, но это совершенно не повод для того, чтобы устраивать цирк, который происходит в последние дни. Безусловно, всегда переживаю, когда мою команду трясет, когда она не в лучшем виде. В этот момент становлюсь к ней еще ближе. Говорил и говорю, что болельщик проявляется не в годы триумфа клуба, а когда ей плохо. Сейчас надо коллектив поддержать, потому что идет плохой период. Не знаю, что происходит в "Спартаке" на самом деле. Надо об этом спрашивать у людей, которые находятся внутри вулкана.
Ждем 23 сентября. Гончаренко, несмотря на то, что ЦСКА лишился семи игроков основного состава, выстроил в кратчайшие сроки команду, которая билась с чехами и сравняла счет в конце. Смотрел фрагменты матча – злые ребята, нам будет непросто. Но дерби всегда проходит с чистого листа, в каком состоянии ни были клубы, какие места ни занимали. Это коррида.
– Сейчас болельщики "Спартака поделись на два лагеря – одни поддерживают Карреру, другие Глушакова. Вы на чьей стороне?
– Никогда не любил присоединяться к какому-либо лагерю. Не знаю всей ситуации внутри, хотя у меня есть телефон Глушакова и моего земляка Ещенко. Но спрашивать, что происходит, у них не стану. Это внутреннее дело клуба, разберутся сами. На мой взгляд, должны пойти на мировую. Я человек, который всегда ратует за мир. Во дворе все драки переводил на футбольное поле.
Не надо рубить сплеча. Люди, от которых зависят эти решения, должны обладать талантом, чтобы окончательно не сломать. Была бы моя воля, помирил бы все стороны, потому что развалить очень легко.
– Разумно сейчас убирать тренера или кого-то из игроков?
– Не вижу тренеров, которые с ходу могли бы принять "Спартак". Это сложно. Не вижу игроков, которые могут заменить действующих. Может быть, мы что-то не знаем, чего-то недопонимаем. Сейчас пошлю обязательно SMS Ещенко, как иркутянин иркутянину. Напишу ему: "Держу кулаки, чтобы все было хорошо".
"Спорт-Экспресс"
– Раскачали лодку "Спартака" все-таки?
– Обидно: 20-25 лет назад обсуждали футбол, сейчас говорим о совершенно другом. Все это наносное всплывает из-за того, что не идет игра. Все привыкли, что "Спартак" постоянно должен кому-то. Ключевое слово "должен". Так уж повелось, ничего не поделаешь. Когда нет игры, всегда всплывает какая-то пыль, мишура и шелуха. Это ни к чему хорошему не приводит. Сегодня был, мягко говоря, не самый триумфальный футбол. Да и уступили не какой-то легендарной команде, что вдвойне обидно. Понятно, что сейчас ключевой период и для Карреры, и для многих футболистов. Все решит дерби.
– Решит судьбу тренера – или команды?
– И Массимо, и этого состава. Многие игроки сейчас близки к своей лебединой песне. Безусловно, зреют перемены какие-то.
– Как отнеслись к посту актера Назарова в Инстаграме с критикой Карреры?
– Не понимаю, почему все набросились на Назарова, которого уважаю, после его талантливого опуса. Он всегда выступает с иронией, с долей шутки. И выходит очень симпатично. Человек имеет право на свое мнение. Он болельщик, а болельщик может критиковать любого игрока или тренера. Другое не могу понять – почему все обсуждают лайки футболистов под записью актера? Это печально.
Если бы была игра и результаты, никто о соцсетях и не вспомнил. Время такое. Сейчас все в лайках исчисляется. Я человек, который веду активную социальную жизнь, общаюсь с моими зрителями, мне это очень нравится. Приятно, что ставят лайки, но это совершенно не повод для того, чтобы устраивать цирк, который происходит в последние дни. Безусловно, всегда переживаю, когда мою команду трясет, когда она не в лучшем виде. В этот момент становлюсь к ней еще ближе. Говорил и говорю, что болельщик проявляется не в годы триумфа клуба, а когда ей плохо. Сейчас надо коллектив поддержать, потому что идет плохой период. Не знаю, что происходит в "Спартаке" на самом деле. Надо об этом спрашивать у людей, которые находятся внутри вулкана.
Ждем 23 сентября. Гончаренко, несмотря на то, что ЦСКА лишился семи игроков основного состава, выстроил в кратчайшие сроки команду, которая билась с чехами и сравняла счет в конце. Смотрел фрагменты матча – злые ребята, нам будет непросто. Но дерби всегда проходит с чистого листа, в каком состоянии ни были клубы, какие места ни занимали. Это коррида.
– Сейчас болельщики "Спартака поделись на два лагеря – одни поддерживают Карреру, другие Глушакова. Вы на чьей стороне?
– Никогда не любил присоединяться к какому-либо лагерю. Не знаю всей ситуации внутри, хотя у меня есть телефон Глушакова и моего земляка Ещенко. Но спрашивать, что происходит, у них не стану. Это внутреннее дело клуба, разберутся сами. На мой взгляд, должны пойти на мировую. Я человек, который всегда ратует за мир. Во дворе все драки переводил на футбольное поле.
Не надо рубить сплеча. Люди, от которых зависят эти решения, должны обладать талантом, чтобы окончательно не сломать. Была бы моя воля, помирил бы все стороны, потому что развалить очень легко.
– Разумно сейчас убирать тренера или кого-то из игроков?
– Не вижу тренеров, которые с ходу могли бы принять "Спартак". Это сложно. Не вижу игроков, которые могут заменить действующих. Может быть, мы что-то не знаем, чего-то недопонимаем. Сейчас пошлю обязательно SMS Ещенко, как иркутянин иркутянину. Напишу ему: "Держу кулаки, чтобы все было хорошо".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.