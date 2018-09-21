Новости партнеров

Сергей Ткачев: этот сезон пока оцениваю на троечку

Хавбек тульского "Арсенала" Сергей Ткачев, права на которого принадлежат ЦСКА, поделился мнением о предстоящем матче с "Рубином".

"Рубин" всегда был сильным соперником для всех команд премьер-лиги. Тем более их тренирует сейчас Бердыев. Они играют от обороны. Будет тяжело. Но мы хорошо подготовились и рассчитываем только на победу. После матча с "Крыльями" у команды отличное настроение. Будем надеяться, что все сложится удачно.

Мне самому есть к чему стремиться, хочется больше и забивать, и отдавать, поэтому на троечку себя пока оцениваю. Не такой удачный старт для меня. То, что хотел, планировал, не получается. Дай бог, еще впереди много матчей. Все будет: и голы, и передачи", - цитирует Ткачева пресс-служба тульского клуба.
Теги: Ткачев Арсенал Тула
Сегодня, 09:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Thriller (Сегодня, 09:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
blush


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.