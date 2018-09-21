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"Старая битва. Новые бойцы" - ЦСКА представил проморолик к дерби (видео)

Пресс-служба ЦСКА опубликовала проморолик к предстоящему матчу 8-го тура РПЛ со "Спартаком".

В съемке видео приняли участие новички армейцев – Родриго Бекао, Абель Эрнандес и Такума Нисимура.



Матч ЦСКА – "Спартак" состоится 23 сентября на ВЭБ Арене, в 19:00 по московскому времени.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 10:17
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№9 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
прикольно ))
Япошка в конце ваще зачёт )!!
Будем бица!!
Хорошей игры обеим командам!
!!!Е5 спартак Е5!!!
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 10:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бекао только в фильмах ужасах сниматься!
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:43) #
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online

Цитата: Thriller
Яйца мохнатые вылижи, хули скучать

У кота давным давно на полшестого. Кот печально посматрел на окаянный отросток. Женщина стояла в углу наказанная и плакала.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Thriller (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
yuri,
Яйца мохнатые вылижи, хули скучать laughing


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:34) #
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online

Цитата: Thriller
ёпт, кота-кастрата принесло со свежими идеями

Скучаю, сэр.
Минусам в плюс.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Thriller (Сегодня, 10:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
yuri,
ёпт, кота-кастрата принесло со свежими идеями smile


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:26) #
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online

Какая то черная скотобаза, не так давно слезшая с пальмы , пытается с круглыми глазами внушить, что цивилизацию придумал не я?. Сразу обратно к насекомым. Кот в пробковом шлеме и красивых белых шортах с ревОльвером в руке гнал стадо абезьян обратно на историческую родину. К крокодилам, паукам и ядовитым древесным лягушкам.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 10:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
iDEAD,
Иди кал клюй, клоун smile


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 10:20) #
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Расисты !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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