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Кузяев: Маркизио привыкает к команде, ему нужно время

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал результат первого матча группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1).

"Счет 1:1 в гостях у "Копенгагена" – это неплохо. Могли бы, конечно, удержать победу, но "Копенгаген" непростой соперник. Так что ничья на выезде – результат хороший.

Маркизио пока привыкает к команде, пытается использовать связи, наигранные на тренировках. Ему нужно время", - сказал Кузяев.

Матч ТВ
Теги: Кузяев Маркизио Зенит
Сегодня, 10:28
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