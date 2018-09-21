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Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал о первых впечатлениях от РПЛ и тренере армейцев Викторе Гончаренко.

"Пока я только вникаю в стратегию и тактику команды. Но наш тренер отличается тем, что много разговаривает с игроками. Со мной в том числе. Недавно он посоветовал мне хороший японский ресторан!

Если серьезно, то я хочу многому научиться от Гончаренко. Игра ЦСКА и вообще российский чемпионат все равно слишком отличаются от того, что было в Японии. Там распространены передачи поперек поля и назад, а у вас пасуют в основном вперед. Гончаренко мне как раз и велит чаще отдавать передачи вперед, концентрироваться на этом", — сказал Нисимура.

Sport24
Теги: ЦСКА Нисимура Гончаренко
Сегодня, 10:39
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№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Аузора ретрокан, на ленинском, 69


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:34) #
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online

Цитата: Corner
А Хонда как-то говорил,


У Хонды был свой повар и свой парикмахер))) Так что , то что для Такумы- "нормальный", для Хонды- "вокзальная тошниловка".


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Ростов»
А Хонда как-то говорил, что ни одного нормального японского ресторана в Москве нет...(((


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
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