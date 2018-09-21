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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
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Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан
Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал о первых впечатлениях от РПЛ и тренере армейцев Викторе Гончаренко.
"Пока я только вникаю в стратегию и тактику команды. Но наш тренер отличается тем, что много разговаривает с игроками. Со мной в том числе. Недавно он посоветовал мне хороший японский ресторан!
Если серьезно, то я хочу многому научиться от Гончаренко. Игра ЦСКА и вообще российский чемпионат все равно слишком отличаются от того, что было в Японии. Там распространены передачи поперек поля и назад, а у вас пасуют в основном вперед. Гончаренко мне как раз и велит чаще отдавать передачи вперед, концентрироваться на этом", — сказал Нисимура.
Sport24
"Пока я только вникаю в стратегию и тактику команды. Но наш тренер отличается тем, что много разговаривает с игроками. Со мной в том числе. Недавно он посоветовал мне хороший японский ресторан!
Если серьезно, то я хочу многому научиться от Гончаренко. Игра ЦСКА и вообще российский чемпионат все равно слишком отличаются от того, что было в Японии. Там распространены передачи поперек поля и назад, а у вас пасуют в основном вперед. Гончаренко мне как раз и велит чаще отдавать передачи вперед, концентрироваться на этом", — сказал Нисимура.
Sport24
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