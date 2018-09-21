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Червиченко: Геркус - пиарщик, получивший пост президента. Ему не стоит лезть в футбол

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча "Локомотива"в Лиге чемпионов.

"В" Локо ненормальная ситуация. Заслуженному тренеру выносят мозг и не дают нормально работать. Пиарщик, получивший пост президента, лезет в футбол. Это цирк.

Отсюда и все проблемы "Локомотива", который пока что вообще не может себя собрать. Просто надо понимать, что первично: сам футбол или люди, которые вокруг. Надо просто дать Палычу спокойно работать, тогда все будет в порядке", - сказал Червиченко.

Спорт уик-енд
Теги: Локомотив Червиченко Геркус
Сегодня, 13:21
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