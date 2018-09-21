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Евгений Кафельников: полностью поддерживаю Карреру

Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что не поддерживает идею отставки главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

- Массимо Карреру сливают?

- Скорее всего да, других объяснений у меня нет, - сказал спортсмен во время прямого эфира в своем инстаграме.

- Вы за Карреру?

- Я за Карреру всеми руками и ногами. Понимаю, что незаменимых людей не бывает, но в данном случае я полностью его поддерживаю.

- Но ведь у команды нет рисунка игры.

- Нет рисунка, потому что у игроков мастерства не хватает.
Теги: Каррера Спартак Кафельников
Сегодня, 13:32
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:43) #
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Что то в этом есть в словах о сливе .... но не может команда играющая первые 6 туров добротно ... набирающая очки с сильными соперниками, Локо, Краснодар, Зенит, Динамо ... 4 игры - 8 очков !! + дожимала аутсайдеров ....

Не может вот так вдруг закончится мастерство, видно что идет какой то слив, конфликт ... играть они могут хорошо мы это видели не раз !!


Самое обидное что эти гондоны игроки на контрактах больших и длительных ничего не стесняются они в Еврокубках готовы сливать и коня сольют лишь бы добиться своей цели !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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