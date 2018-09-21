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"Локомотив" поздравил Марата Измайлова с днем рождения

"Локомотив" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Марата Измайлова. Сегодня ему исполнилось 36 лет.



Марат Измайлов выступал за "Локомотив" с 2000 по 2008 год. За команду он провел 157 матчей и забил 24 мяча при 22 голевых передачах. С "Локо" он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Теги: Локомотив Измайлов
Сегодня, 13:45
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