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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
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Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (8)
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Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
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10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
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01:45
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"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы (1)
"Локомотив" поздравил Марата Измайлова с днем рождения
"Локомотив" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Марата Измайлова. Сегодня ему исполнилось 36 лет.
Марат Измайлов выступал за "Локомотив" с 2000 по 2008 год. За команду он провел 157 матчей и забил 24 мяча при 22 голевых передачах. С "Локо" он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
С днём рождения, Марат!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 21, 2018
Этот мяч действительно тяжело забыть ? https://t.co/3hLjL7uLMT
Марат Измайлов выступал за "Локомотив" с 2000 по 2008 год. За команду он провел 157 матчей и забил 24 мяча при 22 голевых передачах. С "Локо" он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
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