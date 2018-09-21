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Такума Нисимура: полторы недели жил в Москве без переводчика

Новичок ЦСКА Такума Нисимура рассказал как привыкает к жизни в Москве.

"Первые полторы недели жил без переводчик. Всё время был с агентом, который великолепно владеет английским. Так что в магазинах или кафе проблем не было, обошлось без неловкостей. Тем более люди вокруг очень доброжелательны.

Благодаря Михаилу (переводчик ЦСКА) мне стало намного проще в ежедневной рутине. А на тренировках ничего не поменялось. Раньше Максим Головлёв переводил мне на английский. Хотя и английский у меня не лучший", — сказал японец.

Sport24
Теги: ЦСКА Нисимура
Сегодня, 13:59
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