Молодежка "Динамо" неприлично крупно обыграла своих сверстников из Махачкалы

Молодежная команда "Динамо" дома разгромила "Анжи" в матче восьмого тура молодежного первенства России.Победный гол забил Виктор Демьянов, оформивший хет-трик в матче.Демьянов, 2, Демьянов, 6, Липовой, 43, Демьянов, 66, Пухов, 71, Данилин, 75Команда из Москвы расположилась на втором месте в турнирной таблице, из Махачкалы – на 15-м.