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Молодежка "Динамо" неприлично крупно обыграла своих сверстников из Махачкалы

Молодежная команда "Динамо" дома разгромила "Анжи" в матче восьмого тура молодежного первенства России.

Победный гол забил Виктор Демьянов, оформивший хет-трик в матче.

"Динамо" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 6:0 (3:0)

Голы: Демьянов, 2, Демьянов, 6, Липовой, 43, Демьянов, 66, Пухов, 71, Данилин, 75

Команда из Москвы расположилась на втором месте в турнирной таблице, из Махачкалы – на 15-м.
Теги: Динамо Анжи
Сегодня, 14:06
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