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Владимир Пресняков - старший: те, кто ругает Карреру, скажите, а на кого его менять?

Известный музыкант и болельщик "Спартака" Владимир Пресняков прокомментировал проигрыш красно-белых "Рапиду" (0:2).

"В команде разброд. Такие времена бывали, когда "Спартак" превращался в заурядную команду, и какой-нибудь клуб "Томь" сокрушался, что не выиграл у красно-белых. Типа, ну у них-то должны выиграть. Сейчас что-то похожее.

А что касается Карреры, на кого его менять? Вот те, кто поливает его, скажите. Я просто не вижу другого кандидата. У нас сейчас нет такого тренера. А брать кого-то из-за рубежа Федун, наверное, не будет", - сказал Пресняков.

СЭ
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 15:14
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№31 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
Что бы ни сказал Дедушка Ре, это будет гораздо честнее, чем слова Дедушки Бо, заепавшегося метаться между кланами Зе и То.

кто бы чего не говорил, спартачку уже ничто не поможет...разве что очищение пердивом


вот 6лять на следующий же год после Зенита.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№30 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MAG554
Если судить по вчерашнему составу Каррера затеял смену поколений. Дадут ли ему это провести околофутбольные горлопаны? не знаю... Время выхода Федуна, что как то определил свою позицию и взял какую то ответственность. Но он по привычке - "без комментариев" Взирает со стороны.

да потому что ему спартак нужен как ширма бизнес-проекта тушино-2018 вот и все smirk он болеет за динамо киев и все это знают, в том числе и вы. спартак для него-убыточный актив, потому тратиться на него и особо париться он не будет, конечно в пердив вряд ли он вас загонит, будет просто более менее на плаву держать, чтобы мясные болелы не воняли smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№29 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Если судить по вчерашнему составу Каррера затеял смену поколений. Дадут ли ему это провести околофутбольные горлопаны? не знаю... Время выхода Федуна, что как то определил свою позицию и взял какую то ответственность. Но он по привычке - "без комментариев" Взирает со стороны.

Версия интересная конечно, но думается, что не все так банально, обычно смену поколений в межсезонке наигрывают, а тут прям так резко
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№28 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Федуна, что как то определил свою позицию и взял какую то ответственность. Но он по привычке - "без комментариев" Взирает со стороны.


и это -Хозяин.. Владелец клуба, блеать..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№27 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 15:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если судить по вчерашнему составу Каррера затеял смену поколений. Дадут ли ему это провести околофутбольные горлопаны? не знаю... Время выхода Федуна, что как то определил свою позицию и взял какую то ответственность. Но он по привычке - "без комментариев" Взирает со стороны.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№26 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 15:51) #
  • +1
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online

Романцев!!!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:50) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Что бы ни сказал Дедушка Ре, это будет гораздо честнее, чем слова Дедушки Бо, заепавшегося метаться между кланами Зе и То.

кто бы чего не говорил, спартачку уже ничто не поможет...разве что очищение пердивом


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№24 Написал: Rjycnfynby Sdasd (Сегодня, 15:49) #
  • 0
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online

Шла команда на 2 месте,чуть сбой,гниль полезла.Если бы игроки хотели бы играть,могли на колени встать,не?гордость не позволяет?Почему тренер должен уйти?Читал статейку где в лоб спрашивают,а вы че не собирайтесь уходить))а почему он должен бросать высокооплачеваемую работу)).Многие говорят о молодых игроках,мол то другое,не,но это,конечно не Терри в 38))всяко лучше иметь игроков которые будет желать играть за клуб.Когда то и Зобнин был молод что только не несли,а теперь костяк,запрасто команду поведет.Просто надо верить в своих,эта основа основ.
Регистрация: 8.09.2018 [жалоба]
№23 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: kuzz
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Посмотри как усатый расцвел, он в тренде, а Димка твой слабый его на куй посылать будут в раздевалке

ни кто его не пошлет! тем более рядом с Евсеевым!

Слишком много условий: потяни за Димку, вытяни Вадимку, а на выходе Урал получится или Тосно
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:47) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а что скажет дедушка Ре?


Чего бы ни сказал Дедушка Ре, это будет гораздо честнее, чем слова Дедушки Бо, заепавшегося метаться между кланами Зе и То.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
а что скажет дедушка Ре?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№20 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Посмотри как усатый расцвел, он в тренде, а Димка твой слабый его на куй посылать будут в раздевалке

ни кто его не пошлет! тем более рядом с Евсеевым!
к тому же он может и Беса одним из тренеров взять, как в Тосно!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№19 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Посмотри как усатый расцвел, он в тренде, а Димка твой слабый его на куй посылать будут в раздевалке
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№18 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: valerman40
Теперь только надеяться что тренер и игроки помирятся между собой, но это детсад


это невозможно.
если сейчас Каррера вернёт арестантов в основу, да ещё если мы выиграем с ними в дерби, диссиденты окончательно уверуют с своей исключительности и незаменимости, что окончательно же уничтожит последние остатки авторитета итальянца в команде.

поэтому жду еще 16 лет, если бля доживу.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
коротко и лаконично, на французком


А..
как Заваров, что получил во Франции прозвище Свекла, за постоянно упоминание этого овоща.
BLETTE- Блят... smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:42) #
  • -2
  •  (2)
online

У Ромащенко с Кечиновым может получиться,а начальником команды взять Горлуковича.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№15 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: kuzz
Цитата: Пивовед
Цитата: dekkaktus
Карпин и Аленичев


*Иногда они возвращаются* (С)

Цитата: Батька
мало что ли на кого ?))


там Конте без работы бродит.

Еще одного итальянца не переварим, Горлуковича надо - коротко и лаконично, на французком и пара ударов битой для лучшего усвоения, элекрошокер в перерыве от мышечной усталости и задвигаются ребятушки.


да, так или иначе, в первую очередь, нам нужен авторитетный Тренер- диктатор, и чем *кровавее* он будет, тем успешнее пойдут дела у Команды.

хорошего отношения эти кудесники мяча никуя не ценят и не понимают..

уже проходили Черчесова! позора столько получили, хуже разве только при Крутикове!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Теперь только надеяться что тренер и игроки помирятся между собой, но это детсад


это невозможно.
если сейчас Каррера вернёт арестантов в основу, да ещё если мы выиграем с ними в дерби, диссиденты окончательно уверуют с своей исключительности и незаменимости, что окончательно же уничтожит последние остатки авторитета итальянца в команде.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Крапин, Тихонов, Титов, Аленичев, Мостовой smirk И это только навскидку!
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:36) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Цитата: Пивовед
Цитата: dekkaktus
Карпин и Аленичев


*Иногда они возвращаются* (С)

Цитата: Батька
мало что ли на кого ?))


там Конте без работы бродит.

Еще одного итальянца не переварим, Горлуковича надо - коротко и лаконично, на французком и пара ударов битой для лучшего усвоения, элекрошокер в перерыве от мышечной усталости и задвигаются ребятушки.


да, так или иначе, в первую очередь, нам нужен авторитетный Тренер- диктатор, и чем *кровавее* он будет, тем успешнее пойдут дела у Команды.

хорошего отношения эти кудесники мяча никуя не ценят и не понимают..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что касается Карреры, на кого его менять? Вот те, кто поливает его, скажите. Я просто не вижу другого кандидата. У нас сейчас нет такого тренера. А брать кого-то из-за рубежа Федун, наверное, не будет"

В том то и дело, что менять надо было по окончании сезона а не сейчас. Теперь только надеяться что тренер и игроки помирятся между собой, но это детсад. Возьмите молодого не раскрученного тренера и не мешайте ему работать. Больше ничего не надо. Федуну и его приближенным обходить команду за версту.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:32) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вова, ты странный тип... Парфенов! желательно с Пилипчуком и Евсеевым!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (3)

Минским соглашениям Каррере нет альтернативы


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот это настоящий болельщик, тупой, но честный.
Как писал Булгаков - "как мне повезло, да он такого пса мог себе заиметь, только свистни".


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Каррера сам хочет свалить от мясных, но только так, чтобы получить неустойку. Поэтому он и сливает команду при помощи иностранцев, которые куй забили на игру (промес не забивает пеналь, адриано умышленно удаляется...), а итальянец крайними сделал российских игроков.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: dekkaktus
Карпин и Аленичев


*Иногда они возвращаются* (С)

Цитата: Батька
мало что ли на кого ?))


там Конте без работы бродит.

Еще одного итальянца не переварим, Горлуковича надо - коротко и лаконично, на французком и пара ударов битой для лучшего усвоения, элекрошокер в перерыве от мышечной усталости и задвигаются ребятушки.
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:25) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
Карпин и Аленичев


*Иногда они возвращаются* (С)

Цитата: Батька
мало что ли на кого ?))


там Конте без работы бродит.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: dekkaktus
Карпин и Аленичев у них уже были, а Парфенов и Тихонов пока не блещут со своими командами

а что только 1 раз можно ? )) вон Семин пять раз уже в локо приходил и норм чемпионы =) Карпин уже раза 2 был с перерывом небольшим ...можно третий раз =))

А так без шуток я бы тренера Оренбурга попробовал ...видно мужичек грамотный ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Батька
на Карпина, Аленничева, Парфенова, Тихонова, Евсеева ... что мало что ли на кого ?))

Карпин и Аленичев у них уже были, а Парфенов и Тихонов пока не блещут со своими командами
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Старый - твой выход
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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