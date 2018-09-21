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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Владимир Пресняков - старший: те, кто ругает Карреру, скажите, а на кого его менять?
Известный музыкант и болельщик "Спартака" Владимир Пресняков прокомментировал проигрыш красно-белых "Рапиду" (0:2).
"В команде разброд. Такие времена бывали, когда "Спартак" превращался в заурядную команду, и какой-нибудь клуб "Томь" сокрушался, что не выиграл у красно-белых. Типа, ну у них-то должны выиграть. Сейчас что-то похожее.
А что касается Карреры, на кого его менять? Вот те, кто поливает его, скажите. Я просто не вижу другого кандидата. У нас сейчас нет такого тренера. А брать кого-то из-за рубежа Федун, наверное, не будет", - сказал Пресняков.
СЭ
"В команде разброд. Такие времена бывали, когда "Спартак" превращался в заурядную команду, и какой-нибудь клуб "Томь" сокрушался, что не выиграл у красно-белых. Типа, ну у них-то должны выиграть. Сейчас что-то похожее.
А что касается Карреры, на кого его менять? Вот те, кто поливает его, скажите. Я просто не вижу другого кандидата. У нас сейчас нет такого тренера. А брать кого-то из-за рубежа Федун, наверное, не будет", - сказал Пресняков.
СЭ
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