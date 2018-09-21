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Молодежка "Арсенала" оказалась сильнее "Рубина"

"Арсенал" обыграл "Рубин" в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги - 2:1.

В составе победителей отличились Артем Максименко и Даниил Хлусевич. За казанский клуб забил Артур Сагитов.

Молодежные команды

8-й тур

"Арсенал Т - мол." (Тула) - "Рубин - мол." (Казань) - 2:1 (0:1)

Голы: Сагитов, 30 (0:1). Максименко, 47 (1:1). Хлусевич, 55 (2:1).

Судья: Матвеев (Троицк).
Теги: Арсенал Тула Рубин
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