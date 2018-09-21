Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу.– Такого руководителя, как Давид Трактовенко. Мы были как семья. Отношения чудесные, доверительные. Но потом он продал клуб "Газпрому". Мне говорили: "Все останется, как прежде. Будем работать". Но…– Я-то привык, что главный человек в клубе – президент. Но все изменилось. К сожалению, узнал я об этом слишком поздно. Мы пробились в четвертьфинал Кубка УЕФА, где в соперники выпала "Севилья". Нужно было срочно усиливать состав, к тому же травмировались Ширл, Мареш, Шкртел. Дошло до того, что в Перми на позицию левого защитника я выпустил Аршавина!– Разумеется. Андрей отреагировал нормально: "Тренер, не волнуйтесь. Где надо – там сыграю…" Но усиления не дождался. Зато мне в команду попытались навязать психолога. Его выкинул сразу. У меня на эту публику аллергия. Потом еще проблема возникла в Севилье.– Сидели в моем номере, болтали. В какой-то момент, заметив на столе листочек, один из руководителей спросил: "Это состав на матч?" – "Да". Повертел в руках. "А кореец почему не играет? Его за большие деньги купили".– Да. Объясняю: "Я просил другого игрока на эту позицию. А Хен мне не нравится". С его трансфером вообще связана мутная история. За игрока сборной выдали другого футболиста, однофамильца. Судя по всему, Сарсания, который и занимался трансфером, просто обманул "Зенит".