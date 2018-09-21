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Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу.

– Чего вам не хватило, чтоб тренировать "Зенит" до сих пор?

– Такого руководителя, как Давид Трактовенко. Мы были как семья. Отношения чудесные, доверительные. Но потом он продал клуб "Газпрому". Мне говорили: "Все останется, как прежде. Будем работать". Но…

– Что?

– Я-то привык, что главный человек в клубе – президент. Но все изменилось. К сожалению, узнал я об этом слишком поздно. Мы пробились в четвертьфинал Кубка УЕФА, где в соперники выпала "Севилья". Нужно было срочно усиливать состав, к тому же травмировались Ширл, Мареш, Шкртел. Дошло до того, что в Перми на позицию левого защитника я выпустил Аршавина!

– От безысходности?

– Разумеется. Андрей отреагировал нормально: "Тренер, не волнуйтесь. Где надо – там сыграю…" Но усиления не дождался. Зато мне в команду попытались навязать психолога. Его выкинул сразу. У меня на эту публику аллергия. Потом еще проблема возникла в Севилье.

– Что случилось?

– Сидели в моем номере, болтали. В какой-то момент, заметив на столе листочек, один из руководителей спросил: "Это состав на матч?" – "Да". Повертел в руках. "А кореец почему не играет? Его за большие деньги купили".

– Речь о Хен Ен Мине?

– Да. Объясняю: "Я просил другого игрока на эту позицию. А Хен мне не нравится". С его трансфером вообще связана мутная история. За игрока сборной выдали другого футболиста, однофамильца. Судя по всему, Сарсания, который и занимался трансфером, просто обманул "Зенит".

СЭ
Теги: Петржела Зенит
Сегодня, 15:40
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9
(4)
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
.Крайне недалекий тренер.

По-моему недалёкий ты. Он поднял Зенит на новый уровень, именно при нём, после Раппопорта и Бирюкова с Давыдовым, мы реально начались бороться за чемпионство. Но московские ублюдки, во главе с Колосковым, нам этого сделать не дали, убивали как могли по всем фронтам. Даже в таких мелочах, как лучший футболист страны Кержаков, сначала объявили, потом изменили на сычёва. Беспределом аж пёрло от них. И только с приходом Газпрома они поджали свои хвосты, а Власта делал всё что мог, в данных условиях,хоть и не безгрешен, конечно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:15) #
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online

Цитата: Alemu
видел его пару раз выходящим из казино на Пионерской напротив метро
и не всегда в нормальном состоянии


и более того, кот видел двойника ГСО когда тот ужинал в бывшем кафе Лотос(угол Каменостровского и Чайкиной). Хотелось засунуть бутерброд в рот ему . Но кот был воспитанным. Молча мимо прошел.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alemu
видел его пару раз выходящим из казино на Пионерской напротив метро
и не всегда в нормальном состоянии

Это его личное дело. Он не игрок, ему не бегать!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Sesk (Сегодня, 16:51) #
  • +6
  •  (6)

При Петержеле впервые Зенит заиграл с ЦСКА, Спартаком и пр. с позиции силы, а не в автобус как всегда было раньше.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: Alemu Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
видел его пару раз выходящим из казино на Пионерской напротив метро
и не всегда в нормальном состоянии
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 16:23) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Городовой Россия

как он недоумевал когда его выпердили ...мол за ЧТО! смешной деревенский дурачок ...пастух!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
петржела ещё тот перец на тренировки не ходил проматывал все в казино ..боровичка за него пахал ..не того взяли в экспэрты!

Тренер уровня Карреры.Прокатило когда молодежку бросил в бой Морозова иначе бы еще в 2003 выперли,а вот толку от его чехов и македонцев было мало.С каждым годом Зенит играл все хуже и все больше шлака приезжало.Недаром Адвокат гуртом выкинул сразу эту сборную Балкан.Крайне недалекий тренер.А тех кого он хотел позвать...Одни чехи.Правильно Газпром не стал покупать,ибо на него не рассчитывали.И то оставили после 2005 только ради КУ,чемп то провалили опять,а как снова пошла старая песня о главном помахали рукой.Читал его опус.Боровичка г...,Шава Г...,руководство г....,а я гениальный тренер с каждым годом опускающий команду все ниже.А что не тренировал последние полгода это общеизвестный факт.Зачем его вообще вспоминают не знаю.Играли как в дворовый футбол с десятком выходов один на один с Малафеевым.Естественно с такой игрой ловить было нечего хотя молодежь тогда была хорошая,но пан выпер всех.Николаева,Макарова,Лобова,Быстрова,Коноплева.Не давал играть Власову.Зато набрал Чадиковских и Пошкусов)Уверен у тренера типа Гончаренко молодые игроки добились бы гораздо большего как и клуб.А Петржела тренер на букву г и это тоже факт,а что медали взял,так это заслуга не его и не его чехов.Зачем его вообще спрашивают непонятно)Четыре золота взяли другие тренеры,а серебро тот же Боаш брал.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
почитал интервью это.
если коротко. все вокруг говно один власта дартаньян


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 15:46) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
петржела ещё тот перец на тренировки не ходил проматывал все в казино ..боровичка за него пахал ..не того взяли в экспэрты!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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