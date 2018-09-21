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ЦСКА сообщил о перебоях в работе билетного сервиса клуба из-за атаки хакеров

Билетный онлайн-сервис московского ЦСКА оказался недоступен в связи с атакой хакеров.

"Уважаемые болельщики! Сообщаем о том, что в настоящее время билетный сервис ПФК ЦСКА недоступен в связи с атакой хакеров. В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, то вы сможете скачать их вечером в личном кабинете. Устранение неполадок займет несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно. В случае, если у вас возникнут проблемы с доступом в личный кабинет либо с получением билетов, свяжитесь с клубом по адресу drosov@pfc-cska.com", - говорится в сообщении.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:07
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№1 Написал: love zina in a point (Сегодня, 16:11) #
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В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту,

Армейцев опять кинули laughing
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
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