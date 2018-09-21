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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (9)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (9)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (1)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (1)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны (1)
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны (1)
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Борис Рапопорт: игра "Зенита" вызывает довольно большие вопросы
Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1).
"С точки зрения турнира – нормальный результат для "Зенита". У "Копенгагена" хорошая, квалифицированная команда. Но сама игра "Зенита" вызывает довольно большие вопросы. После жеребьевки мне казалось, что по классу, по составу, по подбору игроков "Зенит" должен быть сильнее своих соперников. Но игра в Дании показала обратное. Возможно, в российском чемпионате все благополучно, а в Европе мы немножко завышаем планку "Зенита", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
"С точки зрения турнира – нормальный результат для "Зенита". У "Копенгагена" хорошая, квалифицированная команда. Но сама игра "Зенита" вызывает довольно большие вопросы. После жеребьевки мне казалось, что по классу, по составу, по подбору игроков "Зенит" должен быть сильнее своих соперников. Но игра в Дании показала обратное. Возможно, в российском чемпионате все благополучно, а в Европе мы немножко завышаем планку "Зенита", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
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