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Борис Рапопорт: игра "Зенита" вызывает довольно большие вопросы

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1).

"С точки зрения турнира – нормальный результат для "Зенита". У "Копенгагена" хорошая, квалифицированная команда. Но сама игра "Зенита" вызывает довольно большие вопросы. После жеребьевки мне казалось, что по классу, по составу, по подбору игроков "Зенит" должен быть сильнее своих соперников. Но игра в Дании показала обратное. Возможно, в российском чемпионате все благополучно, а в Европе мы немножко завышаем планку "Зенита", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
Теги: Рапопорт Зенит
Сегодня, 16:24
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№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Поэтому у меня и вопрос: а как он играет на все сто, может с Локо покажет?

Ну он уже пытался с мясом и что?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Боря вопросы вызывало твое назначение тренером в 2002 и ты единственный тренер в истории клуба при котором не было одержано не ОДНОЙ ПОБЕДЫ в вышке и провал в 1994 во второй лиге тоже полностью твоя заслуга.И лично у меня больше вызывают вопросы те,кто интересуются твоим мнением.

Цитата: Blessing
Тут больше соглашусь с Гаджиевым, Зенит не играл на все сто.
Поэтому у меня и вопрос: а как он играет на все сто, может с Локо покажет?

Силы для чемпа экономят.Скамейка то из трех-четырех игроков нормальных.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тут больше соглашусь с Гаджиевым, Зенит не играл на все сто.
Поэтому у меня и вопрос: а как он играет на все сто, может с Локо покажет?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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