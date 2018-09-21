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Михаил Кержаков стал уличным рыбаком в рамках благотворительной акции

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков в рамках благотворительной акции стал уличным рыбаком в Санкт-Петербурге.

Целью акции было собрать 1?193?500 рублей на изготовление юному Константину Маслову биоэлектронного протеза предплечья. После сбора всех средств Кержаков должен был в течение часа рыбачить на набережной в Санкт-Петербурге.

Теги: Кержаков М.
Сегодня, 16:29
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№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы херней не занимались, а скинулись со своих огромных "получек" человеку на благо...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Самый хитрый, остальные или кондуктора, или заправщики, или таксисты.

ты серьезно полагаешь что они сами выбирают что им делать?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Самый хитрый, остальные или кондуктора, или заправщики, или таксисты.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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