Михаил Кержаков стал уличным рыбаком в рамках благотворительной акции

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков в рамках благотворительной акции стал уличным рыбаком в Санкт-Петербурге.Целью акции было собрать 1?193?500 рублей на изготовление юному Константину Маслову биоэлектронного протеза предплечья. После сбора всех средств Кержаков должен был в течение часа рыбачить на набережной в Санкт-Петербурге.