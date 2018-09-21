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Денис Глушаков тренируется с дублем "Спартака"

В четверг хавбек "Спартака" Денис Глушаков, который вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранен от работы с основным составом на следующий день после матча 7-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:2), провел тренировку с молодежкой красно-белых.

При этом в планы тренерского штаба москвичей не входит возвращение обоих футболистов в первую команду до встречи 8-го тура с ЦСКА - она состоится в воскресенье, 23 сентября, на "ВЭБ Арене".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:31
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:38) #
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Ситуёвина, аднака...
Ерунда, сэр, эти свиные миносвищики из под кустов, слабо знают кота.
Выходили молча поросячьими пятаками смотрели на осеннюю землю.- Вся падаль вышла ? -Да, сэр все верно. Какие-то гандоны ставили минусы коту. -Расстрелять, мистер, или же сперва вздернуть пятаками вверх деревьев?-А кот прикинул расстояние- Сперва пожарить на вертеле. Сезон охоты так сказать, сентименальность, Туда-сюда.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
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№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если Глушака вернут к матчу с ЦСКА, он решит, что "сломал" Карреру и что был прав. Если не вернут - лишатся хорошего игрока. Ситуёвина, аднака...

Зенит в свое время тоже сделал ошибку, что оставил Денисова... всё это вылилось в очень затяжной кризис, а игрок в итоге - всё равно был сплавлен.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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