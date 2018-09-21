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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (9)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (9)
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Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (1)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (1)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
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Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны (1)
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Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Евгений Ловчев: "Спартак" будто на глазах разрушают
Руководство московского "Спартака" должно было попытаться успокоить обстановку в команде, заявил чемпион СССР в составе "красно-белых" Евгений Ловчев.
"Вот их (Глушакова) с Ещенко отстраняют от игры с "Рапидом", хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой. Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родионова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Александр Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты. Все-таки и Артем Ребров в команде по-прежнему есть", - написал Ловчев в своем Telegram-канале.
"Вот их (Глушакова) с Ещенко отстраняют от игры с "Рапидом", хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой. Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родионова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Александр Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты. Все-таки и Артем Ребров в команде по-прежнему есть", - написал Ловчев в своем Telegram-канале.
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