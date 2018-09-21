Евгений Ловчев: "Спартак" будто на глазах разрушают

Руководство московского "Спартака" должно было попытаться успокоить обстановку в команде, заявил чемпион СССР в составе "красно-белых" Евгений Ловчев."Вот их (Глушакова) с Ещенко отстраняют от игры с "Рапидом", хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой. Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родионова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Александр Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты. Все-таки и Артем Ребров в команде по-прежнему есть", - написал Ловчев в своем Telegram-канале.