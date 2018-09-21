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Евгений Ловчев: "Спартак" будто на глазах разрушают

Руководство московского "Спартака" должно было попытаться успокоить обстановку в команде, заявил чемпион СССР в составе "красно-белых" Евгений Ловчев.

"Вот их (Глушакова) с Ещенко отстраняют от игры с "Рапидом", хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой. Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родионова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Александр Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты. Все-таки и Артем Ребров в команде по-прежнему есть", - написал Ловчев в своем Telegram-канале.
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 16:51
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№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:08) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Налаживай, не налаживай, кончился спартак, наступила очередная эпоха безвременья. Я конечно, с уважением к им отношусь, к Каррере, к зеЛуишу, но перспектив не вижу. Пока такие миллионы, как Назаров существуют в кб обществе, у вас вечно будут вечные смуты и волнения, как вечное противостояние добра и зла.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Если идти на поводу у игроков, команда еще быстрее разрушится, игроки решат, что им всё можно. Мы это уже с Деньгисовым проходили...

Глушак в чемпионском сезоне явно схватил звезду и решил, что ему все можно, помните его постоянные ПОТЫ? Словно журналист начал "работать". И тут разговорился... а руководству мяса надо было сразу ему зашить рот суровой ниткой... Без дисциплины, где тренер - Главный, нет ни команды, ни игры...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:58) #
  • +2
  •  (6)

Ну спад у команды.все ещё наладится ,нужно время. Надеюсь на победу над ЦСКА .можно отыграть зеркально в 2 нападающих .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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