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Арнор Сигурдссон: будет круто сыграть против "Спартака"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком".

"Предвкушаю предстоящий матч со "Спартаком". Нам нужно поскорее восстановить свои силы после тяжелого выезда. Сыграть со "Спартаком" будет круто", — сказал футболист в интервью клубном телевидению.
Теги: Сигурдссон цск Спартак
Сегодня, 17:07
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№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пока играют на подъёме... на своем поле... и мЯсо "не в порядке" - надо его добивать. Во втором круге неизвестно что будет...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 17:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
за 10 минут - впечатлил


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
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