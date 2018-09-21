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Станислав Черчесов: все новые игроки сборной хорошо себя проявляют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что у национальной команды Швеции не сильно изменилась игра после ЧМ-2018.

"Посмотрели игру Швеции, понятно, что на ЧМ-2018 они тоже играли. В принципе, модель такая же, но есть нюансы, которые нам надо для себя понять. Были новые имена в сборной, как вы видели. Все себя достаточно хорошо проявляют. В этом плане у нас вопросов к ним нет. Так же будем и дальше работать", – сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:18
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