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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Адвокат Глушакова: интервью Дарьи совершенно не соответствует действительности
Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова прокомментировала заявления супруги 31-летнего игрока Дарьи, которая сказала, что муж ее избил и требует не только развод, но и опекунство и алименты.
– Интервью Дарьи совершенно не соответствует действительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не одно заявление в полицию. Эта информация не возникла бы после того, как было выброшено это неприятное видео из бани и в адрес Дениса посыпались обвинения в непрофессионализме.
Я думаю, что это спланированная продуманная акция против Дениса Глушакова, чтобы его каким-то образом опорочить. И спланирована она не Дарьей, а ее окружением. Хотела бы еще обратить внимание, что Дарья изначально знала, что в бане были друзья и одноклассница Дениса. Она уже сама раскрыла ее личность. Дарья, понимая это, специально кричала "проститутка" для видео.
Она дала интервью, в котором утверждает, что ей сообщили, что у "Спартака" выходной день и местонахождение мужа. А на видео она кричит, что это происходит перед игрой. Опять целенаправленная ложь, чтобы дискредитировать Дениса! Она прекрасно знает, что "Спартак" перед играми закрывается на сутки на базе и им запрещено ее покидать.
– Дарья нас уверяет, что Денис пытается отобрать у нее детей, насколько это правда?
– На данный момент Денис не видит своих детей. Он всегда был с ними, содержал их и свою супругу – кстати, он до сих пор это делает: оплачивает её квартиру, медицину, образование детей. В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменила замки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться с Денисом. В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартиру и не может этого сделать. Старшая девочка слышит, что папа вернулся с работы, зовет его, но ее уводят от двери. Естественно, сейчас он растерян и не знает, что с ними происходит. Единственное его желание – это увидеть своих детей. После того, как он убедится, что дети в безопасности и с ними все хорошо, он уже будет думать, что будет дальше в суде. Сейчас нам важно понять, что происходит с детьми.
– Зачем ему алименты от Дарьи при его зарплате в 15 миллионов?
– Если Денис решит, что детям лучше с ним, соотвественно, родитель, который не проживает с детьми будет платить алименты. 80000 это средняя сумма потребления двух среднестатистических детей. Но, естественно, ему не нужны никакие алименты от Дарьи. Это не более, чем закон. Денис не собирается отнимать детей, производить какие-то военные или агрессивные действия – это не в его натуре. Он хочет решить всё мирным путем. Даже сейчас он надеется, что с Дарьей получится договориться. Он рассчитывает на мир и надеется, что перестанут появляться сфабрикованные видео, что на него перестанут клеветать по поводу побоев. Хотелось бы, чтобы грязь со стороны Дарьи прекратилась, чтобы она вспомнила о детях. Конфликт станет всем не интересен через какое-то время, а детей воспитывать нужно.
Super
– Интервью Дарьи совершенно не соответствует действительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не одно заявление в полицию. Эта информация не возникла бы после того, как было выброшено это неприятное видео из бани и в адрес Дениса посыпались обвинения в непрофессионализме.
Я думаю, что это спланированная продуманная акция против Дениса Глушакова, чтобы его каким-то образом опорочить. И спланирована она не Дарьей, а ее окружением. Хотела бы еще обратить внимание, что Дарья изначально знала, что в бане были друзья и одноклассница Дениса. Она уже сама раскрыла ее личность. Дарья, понимая это, специально кричала "проститутка" для видео.
Она дала интервью, в котором утверждает, что ей сообщили, что у "Спартака" выходной день и местонахождение мужа. А на видео она кричит, что это происходит перед игрой. Опять целенаправленная ложь, чтобы дискредитировать Дениса! Она прекрасно знает, что "Спартак" перед играми закрывается на сутки на базе и им запрещено ее покидать.
– Дарья нас уверяет, что Денис пытается отобрать у нее детей, насколько это правда?
– На данный момент Денис не видит своих детей. Он всегда был с ними, содержал их и свою супругу – кстати, он до сих пор это делает: оплачивает её квартиру, медицину, образование детей. В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменила замки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться с Денисом. В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартиру и не может этого сделать. Старшая девочка слышит, что папа вернулся с работы, зовет его, но ее уводят от двери. Естественно, сейчас он растерян и не знает, что с ними происходит. Единственное его желание – это увидеть своих детей. После того, как он убедится, что дети в безопасности и с ними все хорошо, он уже будет думать, что будет дальше в суде. Сейчас нам важно понять, что происходит с детьми.
– Зачем ему алименты от Дарьи при его зарплате в 15 миллионов?
– Если Денис решит, что детям лучше с ним, соотвественно, родитель, который не проживает с детьми будет платить алименты. 80000 это средняя сумма потребления двух среднестатистических детей. Но, естественно, ему не нужны никакие алименты от Дарьи. Это не более, чем закон. Денис не собирается отнимать детей, производить какие-то военные или агрессивные действия – это не в его натуре. Он хочет решить всё мирным путем. Даже сейчас он надеется, что с Дарьей получится договориться. Он рассчитывает на мир и надеется, что перестанут появляться сфабрикованные видео, что на него перестанут клеветать по поводу побоев. Хотелось бы, чтобы грязь со стороны Дарьи прекратилась, чтобы она вспомнила о детях. Конфликт станет всем не интересен через какое-то время, а детей воспитывать нужно.
Super
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