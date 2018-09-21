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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (9)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (9)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Дарья Глушакова: начала орать в домике, потому он стал меня душить
Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья во время передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала о видео с участием своего мужа, которое на днях появилось в сети.
"По интуиции захожу в первый сруб. Вижу футболку "Спартака", справа его вещи, слева – ее. Прохожу дальше и вижу, что она сидит на коленях в полотенце, сама – голая. Естественно, я накинулась на него. Он держал меня, чтобы я не снимала, так как понимал, что это может отразиться на его репутации. Я хотела подбежать к ней и разобраться. Я уже в домике начала орать, потому что он начал меня душить. Я его расцарапала, потому что он меня душил. Хотел выгнать и отобрать телефон", - сказала Дарья.
"Спорт-Экспресс"
"По интуиции захожу в первый сруб. Вижу футболку "Спартака", справа его вещи, слева – ее. Прохожу дальше и вижу, что она сидит на коленях в полотенце, сама – голая. Естественно, я накинулась на него. Он держал меня, чтобы я не снимала, так как понимал, что это может отразиться на его репутации. Я хотела подбежать к ней и разобраться. Я уже в домике начала орать, потому что он начал меня душить. Я его расцарапала, потому что он меня душил. Хотел выгнать и отобрать телефон", - сказала Дарья.
"Спорт-Экспресс"
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