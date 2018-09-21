Дарья Глушакова: начала орать в домике, потому он стал меня душить

Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья во время передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала о видео с участием своего мужа, которое на днях появилось в сети."По интуиции захожу в первый сруб. Вижу футболку "Спартака", справа его вещи, слева – ее. Прохожу дальше и вижу, что она сидит на коленях в полотенце, сама – голая. Естественно, я накинулась на него. Он держал меня, чтобы я не снимала, так как понимал, что это может отразиться на его репутации. Я хотела подбежать к ней и разобраться. Я уже в домике начала орать, потому что он начал меня душить. Я его расцарапала, потому что он меня душил. Хотел выгнать и отобрать телефон", - сказала Дарья.