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Дарья Глушакова: начала орать в домике, потому он стал меня душить

Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья во время передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала о видео с участием своего мужа, которое на днях появилось в сети.

"По интуиции захожу в первый сруб. Вижу футболку "Спартака", справа его вещи, слева – ее. Прохожу дальше и вижу, что она сидит на коленях в полотенце, сама – голая. Естественно, я накинулась на него. Он держал меня, чтобы я не снимала, так как понимал, что это может отразиться на его репутации. Я хотела подбежать к ней и разобраться. Я уже в домике начала орать, потому что он начал меня душить. Я его расцарапала, потому что он меня душил. Хотел выгнать и отобрать телефон", - сказала Дарья.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков
Сегодня, 18:42
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(2)
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пздц.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:06) #
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online

Бабы - не мужики. Достойно проигрывать не умеют.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Серега С.С. (Сегодня, 18:57) #
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online

Малахов, заткни ее уже, задолбала скулить уже
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Стыд и совесть ей видимо тоже Глушаков отбил...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
прелестно ...
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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