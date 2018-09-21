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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Александр Тарханов: "Спартак" - в тройке в турнирной таблице. Что еще нужно?
Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби между ЦСКА и "Спартаком" отметил, что у красно-белых не все в порядке в коллективе.
- Проблемы "Спартака" в центре поля связаны, прежде всего, со слабой игрой Фернандо?
- Все игроки команды не проявляют себя в полной мере, если вспоминать их чемпионский год, в том числе, конечно, Фернандо. А сдал он или нет - я не могу рассуждать такими категориями.
- В чем тогда ресурс "Спартака" против армейцев?
- У них много игроков. Подрастает достойная молодежь. Команда - в тройке в турнирной таблице. Что еще нужно?
- ЦСКА на руку два подряд поражения "Спартака"?
- Серии поражений всегда психологически довлеют на команды. Видите, еще Глушакова с Ещенко не взяли на выезд. А Денис капитан команды. Значит, в коллективе не все в порядке.
- Предстоящий матч может стать последним для Карреры в "Спартаке"?
- Это не мое дело. Такие решения принимает руководство. По всем высказываниям Федуна, видно, что он доверяет тренеру, поэтому говорить об этом бессмысленно.
"Спорт-Экспресс"
- Проблемы "Спартака" в центре поля связаны, прежде всего, со слабой игрой Фернандо?
- Все игроки команды не проявляют себя в полной мере, если вспоминать их чемпионский год, в том числе, конечно, Фернандо. А сдал он или нет - я не могу рассуждать такими категориями.
- В чем тогда ресурс "Спартака" против армейцев?
- У них много игроков. Подрастает достойная молодежь. Команда - в тройке в турнирной таблице. Что еще нужно?
- ЦСКА на руку два подряд поражения "Спартака"?
- Серии поражений всегда психологически довлеют на команды. Видите, еще Глушакова с Ещенко не взяли на выезд. А Денис капитан команды. Значит, в коллективе не все в порядке.
- Предстоящий матч может стать последним для Карреры в "Спартаке"?
- Это не мое дело. Такие решения принимает руководство. По всем высказываниям Федуна, видно, что он доверяет тренеру, поэтому говорить об этом бессмысленно.
"Спорт-Экспресс"
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