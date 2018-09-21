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Александр Тарханов: "Спартак" - в тройке в турнирной таблице. Что еще нужно?

Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби между ЦСКА и "Спартаком" отметил, что у красно-белых не все в порядке в коллективе.

- Проблемы "Спартака" в центре поля связаны, прежде всего, со слабой игрой Фернандо?

- Все игроки команды не проявляют себя в полной мере, если вспоминать их чемпионский год, в том числе, конечно, Фернандо. А сдал он или нет - я не могу рассуждать такими категориями.

- В чем тогда ресурс "Спартака" против армейцев?

- У них много игроков. Подрастает достойная молодежь. Команда - в тройке в турнирной таблице. Что еще нужно?

- ЦСКА на руку два подряд поражения "Спартака"?

- Серии поражений всегда психологически довлеют на команды. Видите, еще Глушакова с Ещенко не взяли на выезд. А Денис капитан команды. Значит, в коллективе не все в порядке.

- Предстоящий матч может стать последним для Карреры в "Спартаке"?

- Это не мое дело. Такие решения принимает руководство. По всем высказываниям Федуна, видно, что он доверяет тренеру, поэтому говорить об этом бессмысленно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тарханов Спартак ЦСКА
Сегодня, 19:47
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№4 Написал: debil (Сегодня, 20:32) #
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online

Вот не правда игра какая то есть даже чтобы рапид вынести но руки или ноги нужно помыть тому лаборанту зе это же ширко номер 2
Регистрация: 13.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 20:23) #
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online

Цитата: pahitosik
и окончание прошлого сезона

как мне кажется - с этого все и началось.все течения
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:21) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
список набирается весьма большой: ничья со сраным марибором, слив ливеру. Слив кубка россии тосно. Слив уралу и ахмату и далее в последнем туре слив динамо. Сейчас вылет из ЛЧ, слив ахмату и рапиду. Ладно была бы игра, а то разброд и шатание. Кто-то должен ответить.


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Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 20:01) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А кто отвечает за результат, а кто отвечает за атмосферу в команде, а кто отвечает за грамотное построение игры, а кто отвечает за просранный кубок и окончание прошлого сезона, а кто отвечает за клоунаду в команде в этом сезоне, а кто отвечает за просёр ахмату и "великому" рапиду...Полнейшая разбалансировка команды. Это "заслуга" переоценённого тренера.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
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